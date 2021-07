Chris Woerts onthult: ‘Ze willen echt 80 miljoen euro in Feyenoord stoppen’

Dinsdag, 6 juli 2021 om 07:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:10

De plannen over een mogelijke financiële injectie in Feyenoord beginnen serieuze vormen aan te nemen, zo verzekert Chris Woerts. De sportmarketeer onthulde maandagavond bij De Oranjezomer dat technisch directeur Frank Arnesen afgelopen zaterdag voor het eerst met een groep investeerders uit Rotterdam heeft gesproken. Deze partij wil liefst tachtig miljoen euro in Feyenoord stoppen, maar verbindt daar wel voorwaarden aan.

“Frank heeft afgelopen zaterdag voor het eerst met de groep investeerders gesproken die echt serieus geld in Feyenoord wil stoppen”, vertelde Woerts in het televisieprogramma. “Hij dacht eigenlijk dat De Zilvervloot kwam binnenvaren: 'We krijgen tachtig miljoen toegezegd'. Hij was vrolijk, maar de investeerders willen eerst dat er vier à vijf spelers weggaan voordat ze willen investeren. Je kan wel spelers gaan kopen, maar je hebt ook te maken met de salarislasten. Die moet je ook nog vrijspelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Vermeer: 'Toen ik naar Feyenoord ging, dacht ik niet aan wat de Ajax-fans zouden vinden' Meer videos

“Nicolai Jörgensen verdient 1,7 miljoen à 2 miljoen euro per jaar en als hij niet presteert of in zijn contract blijft, dan zijn dat serieuze bedragen. Er moet dus eerst wat ruimte komen.” Presentator Wilfred Genee was benieuwd om hoeveel geld het gaat. “Ze willen tachtig miljoen euro investeren. Dat willen ze echt doen. Feyenoord heeft heel lang gesproken met Amerikaanse investeerders en met private equity-partijen. Ze zijn de wereld rondgevlogen, maar hebben geen enkel concreet aanbod gekregen. De Rotterdammers zijn het nu zat en zeggen 'wij moeten als groep Rotterdammers de club naar een ander niveau brengen'.”

“Je hebt straks het nieuwe stadion, dat we hier ook hebben besproken: stenen of benen. De stenen komen wel, maar nu nog de benen. Dus als die groep zich dus echt serieus hard gaat maken voor dat bedrag, dan kan Feyenoord weer meedoen.” Johan Derksen zou het opmerkelijk vinden om een dergelijk bedrag aan Arnesen toe te vertrouwen: “Hij heeft er wel regelmatig een miskoopje tussenzitten.” Woerts: “Daarom denk ik dat ze gezegd hebben dat ze eerst een aantal spelers willen zien vertrekken voordat ze over de brug komen. Ze zijn niet gek in Rotterdam. Ze zullen er heus voorwaarden aan verbinden. Er zal een gedegen beleid op moeten worden gemaakt, maar het is wel heel serieus.”