Derksen gaat in discussie met Amrabat over keuze voor Marokko

Dinsdag, 6 juli 2021 om 00:27 • Jeroen van Poppel

Nordin Amrabat en Johan Derksen voerden maandag in het tweede deel van De Oranjezomer een discussie over de interlandloopbaan van Nederlands-Marokkaanse spelers. Amrabat legde uit dat zijn keuze voor Marokko noodgedwongen was, omdat hij niet in beeld was bij Nederland. Derksen heeft daar begrip voor, maar vindt dat Nederlands-Marokkaanse spelers in principe voor Oranje zouden moeten kiezen.

Amrabat werd in het algemeen gevraagd naar de situatie. "Het is een individuele keuze. Achter iedere keuze zit een ander verhaal", aldus de 34-jarige aanvaller, die onlangs transfervrij vertrok bij het Saudi-Arabische Al-Nassr. "Je kunt niet generaliseren, maar het is wel een feit dat de keuze steeds moeilijker wordt. Marokko wordt steeds beter en ze zijn er vroeg bij. Ze nodigen spelers en hun familie uit om een wedstrijd bij te wonen. Mijn broertje (Sofyan, red.) twijfelde lichtelijk en werd uitgenodigd voor een wedstrijd in de WK-kwalificatie. Hij zei tegen mij: 'Ik zat de hele wedstrijd met kippenvel. Dit moet ik gewoon kiezen.'"

"Het zijn maar twee of drie spelers die écht kunnen kiezen tussen Marokko en Nederland", benadrukte Amrabat. "Er is vaak geen keuze, meestal is het Marokko, als je niet wordt gevraagd voor Nederland... Mijn broertje en Noussair Mazraoui hadden die keuze wel en kozen voor Marokko, terwijl Anwar El Ghazi en Mohamed Ihattaren voor Nederland kozen. Hakim Ziyech koos eerst ook voor Nederland, tot Danny Blind hem links liet liggen. Wat ik zeg: iedereen heeft een ander verhaal."

Derksen maakte vervolgens in het algemeen zijn punt over Marokkaans-Nederlandse spelers. "Jullie zijn als gasten in dit land welkom geheten, min of meer geadopteerd", aldus Derksen. "Jullie ouders zijn hierheen gekomen omdat ze hier een beter leven konden krijgen dan in Marokko. Jij bent hier geboren, je hebt hier je opleiding gehad en geprofiteerd van alle sociale zekerheden van dit land. Alles wat je hier hebt opgebouwd, heb je mede aan dit land te danken. Dan vind ik het een beetje stank voor dank als je voor Marokko kiest, want Marokko nog nooit iets voor jou gedaan heeft."

Amrabat was het daar deels mee eens. "Ik vind niet dat je een morele verplichting hebt, maar je hebt wel een punt als je zegt dat we hebben geprofiteerd van alle faciliteiten, van de opleiding en alles", countert Amrabat. "Natuurlijk zijn we dankbaar dat mijn opa hier vijftig jaar geleden welkom is geheten, hier aan het werk kon en een toekomst op kon bouwen. Maar voor mij persoonlijk: ik heb nooit die keuze gemaakt. In 2013 speelde ik bij Kayserispor en waren mijn concurrenten bij Oranje Arjen Robben en noem ze maar op. Ik had die keuze niet."

"Ik ben het met jou eens dat Marokko dat beter doet, die pamperen de spelers beter wat beter dan Nederland", reageerde Derksen. "Ziyech hebben we eigenlijk het land uitgejaagd. Maar ik vind uit principe dat een jongen die hier geboren en opgegroeid is de morele verplichting heeft om voor Nederland te kiezen, als hij de kans heeft. Maar dat is een persoonlijke mening."

Ook Ihattaren kwam nog ter sprake. De negentienjarige aanvallende middenvelder van PSV heeft voor Nederland gekozen, maar kwam mede door blessureleed nog niet in actie voor Oranje. "Die jongen was achttien en men zegt dat je hersenen dan nog niet helemaal ontwikkeld zijn", zei Amrabat over Ihattaren. "Het kan zijn dat hij over twee jaar iets anders denkt. Maar op dat moment koos hij voor Nederland, en dat is zijn goed recht. Het is een goed talent. Ik steun hem en hoop dat hij een prachtige carrière heeft bij het Nederlands elftal zodat we allemaal kunnen juichen voor hem."