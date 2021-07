Mourinho vindt in Madrid potentiële vervanger Spinazzola

Pau López wordt dinsdag medisch gekeurd bij Olympique Marseille. De keeper wordt gehuurd van AS Roma, met een optie tot koop van twaalf miljoen euro die in werking treedt na twintig gespeelde duels. (Sky Italia)

Gabriel Veron heeft zich in de kijker gespeeld bij Sassuolo. De aanvaller van Palmeiras heeft een ontsnappingsclausule van 53 miljoen euro in zijn contract staan, maar I Neroverdi hoopt op een deal van 15 miljoen euro. (Sky Italia)