‘Pogba negeert 120 miljoen euro van Man United en start gesprekken elders’

Maandag, 5 juli 2021 om 22:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:26

Paul Pogba staat meer en meer open voor een overstap naar Paris Saint-Germain, zo weet het Franse RMC Sport maandagavond te melden. Het contract van de 28-jarige middenvelder van Manchester United loopt aan het einde van komend seizoen af, waardoor hij voor een relatief laag bedrag zou kunnen verkassen naar de Parijzenaren. Volgens de berichtgeving zijn er al gesprekken gevoerd tussen de club en de zaakwaarnemers van Pogba.

De middenvelder zou steeds meer openstaan voor een avontuur in de Franse hoofdstad, zo is gebleken uit de gesprekken die er reeds gevoerd zijn. Het nieuws is opvallend, daar The Sun eind juni nog wist te melden dat the Red Devils er alles aan willen doen de middenvelder binnenboord te houden. De club zou volgens de tabloid van Pogba de bestbetaalde speler in de Premier League willen maken. Het zou gaan om aanbod van een nieuw vijfjarig contract ter waarde van 465.000 euro per week, wat neerkomt op een totale deal van ongeveer 120 miljoen euro.

Afgelopen jaargang was voor de 28-jarige Fransman bepaald niet de meest succesvolle uit zijn carrière. In 26 Premier League-duels kwam Pogba slechts 3 keer tot scoren en verzorgde hij in totaal 5 assists. In de Europa League was zijn moyenne met twee goals uit zes optredens enigszins positiever, al was het verliezen van de finale tegen Villarreal een fikse smet op zijn toch al wisselvallige seizoen. Op het EK werd Pogba met Frankrijk teleurstellend uitgeschakeld in de achtste finale door Zwitserland.

Mocht PSG daadwerkelijk een overeenkomst bereiken met United over een transfer, dan zou het al de vijfde grote aanwinst zijn voor de Parijzenaren. Eerder werd er al een definitief akkoord bereikt met Georginio Wijnaldum, terwijl ook de transfer van Achraf Hakimi zo goed als rond is. Verder wordt Sergio Ramos volgens RMC Sport dinsdag medisch gekeurd in Parijs, waarna de centrumverdediger officieel gepresenteerd wordt. Ook het aantrekken van Gianluigi Donnarumma van AC Milan en Achraf Hakimi van Internazionale bevindt zich in de afrondende fase.