Derksen pakt Amrabat in felle discussie hard aan op contract in Saudi-Arabië

Maandag, 5 juli 2021 om 21:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:14

Johan Derksen is maandag in De Oranjezomer in een felle discussie verwikkeld geraakt met Nordin Amrabat, die sinds 2018 voor het Saudi-Arabische Al-Nassr speelt. Derksen noemt het 'primitief' dat de 34-jarige aanvaller een contract heeft ondertekend in een land waar de mensenrechten worden geschonden. Amrabat verdedigt zich door te stellen dat het in het land niet zo slecht is gesteld met de mensenrechten als gedacht wordt.

"Ik vind mensen die heel veel geld in landen waar de mensenrechten worden geschonden, dat vind ik primitief. Dat doe je niet", zo opent Derksen zijn aanval. "Met die mensenrechten tegenwoordig valt het reuze mee", reageert Amrabat. "Wat ik van dichtbij meemaak in Saudi-Arabië..." Derksen valt zijn gesprekspartner in de rede. "Kom, kom... jij zit in de 'rijkemensenbubbel'. Vind jij een land waar homoseksualiteit verboden is en waar daar zware straffen op staan, een normaal land?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Amrabat wil daar geen direct antwoord op geven. "Dat is politiek. Daar wil ik me van distantiëren. Nu wordt het te heet onder mijn voeten. Kijk, wat ik kan zeggen: ik woon daar. Het is hartstikke veilig, een fijn land om te wonen. De vrouwenrechten... wat jullie allemaal zeggen klopt allemaal niet: als je naar een restaurant gaat zie je bijna alleen maar vrouwen. Ze doen waar ze zin in hebben. Wat wil je nog meer weten?"

"Ik vraag me af: jij als voetballer... Je gaat naar Saudi-Arabië. Heb jij Amnesty International gegoogeld, wat daar allemaal gebeurt in dat land?", vraagt Derksen aan Amrabat. "Dat heb ik niet gedaan. Ik zag mijn contract en dacht: waar moet ik tekenen?", glimlacht Amrabat, die op weinig goedkeuring van Derksen kan rekenen. "Dat vind ik heel oppervlakkig en naïef. Dan heb je al niet het recht om hier over mee te praten."

Derksen voegt toe dat hij het niet vindt kunnen om aan de slag te gaan 'in landen waar mensen nog gestenigd worden en op een marktplein opgehangen worden'. Amrabat verdedigt zich door te zeggen: "Dat gebeurt niet meer in Saudi-Arabië, dat heb ik wel nagevraagd." De Marokkaans international speelt sinds 2018 in Saudi-Arabië. In 2019 werden in het land 37 mannen tegelijk geëxecuteerd, waarvan minstens 2 publiekelijk werden tentoongesteld aan een paal, weet Amnesty International. "Vanwege de afschrikkende werking die daar vanuit gaat", klonk het vanuit de Saudi-Arabische regering.

Amrabat schetst zijn situatie in Saudi-Arabië. "Jullie praten over mensen uit derdewereldlanden die daar komen helpen. Ik heb ook iemand, die woont bij mij in. Die helpt me met koken... Maar die is hartstikke blij dat ze elke maand geld verdient. Haar gezin woont in Bangladesh. Ze stuurt het geld naar haar kinderen en kleinkinderen. Die kunnen naar school, zich kleden. Jullie zeggen wel dingen over derdewereldlanden, maar die mensen zijn hartstikke blij dat ze kunnen werken, en dat ze hun gezin kunnen helpen in Bangladesh."

Derksen wijst Amrabat erop dat de arbeiders uit derdewereldlanden in Qatar worden behandeld als slaven. "Dat kan ik niet ontkennen", reageert de aanvaller, die overigens transfervrij is vertrokken bij Al-Nassr, maar nog wel een contractvoorstel van de club in overweging heeft. "Maar wat ga je doen? Jullie zeggen altijd: je moet boycotten, statements maken... Zal ik wat zeggen: ik ben helemaal klaar met die boycots. Oranje boycot jullie, ze maken statements tegen Qatar... ga gewoon voetballen, je bent voetballer. Focus je op het voetbal, dat is het belangrijkst."