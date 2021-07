Klap voor UEFA: Super League-rebellen zouden megaclaim kunnen indienen

Maandag, 5 juli 2021 om 19:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:00

De UEFA trekt aan het kortste eind in zijn slepende conflict met de drie overgebleven Super League-oprichters. De Europese voetbalbond wil sancties opleggen aan Barcelona, Real Madrid en Juventus, maar wordt teruggefloten door de Madrileense rechtbank. De drie clubs kunnen een enorme schadevergoeding eisen als de UEFA zijn disciplinaire maatregelen alsnog doorzet.

De aankondiging van de besloten Super League viel volledig verkeerd bij de UEFA, dat zich buitenspel gezet voelde. Negen van de twaalf oprichters bonden snel in en trokken zich terug, maar Barcelona, Real Madrid en Juventus maken officieel nog altijd onderdeel uit van de Super League. De UEFA is woedend dat de drie clubs weigeren afstand te nemen van de elitecompetitie en kondigde maatregelen aan.

Gedreigd werd om Barça, Real en Juve voor twee jaar uit te sluiten van Europees voetbal. Dat wordt echter van tafel geveegd door de Spaanse rechtbank. Volgens rechter Manuel Ruiz de Lara hebben de clubs wettelijk het recht om een afgescheiden competitie op te zetten. De UEFA heeft te horen gekregen dat het disciplinair onderzoek naar de drie Europese topclubs opgeschort moet worden en dat de clubs niet mogen worden uitgesloten van Europees voetbal.

De Daily Mail voegt daaraan toe dat Barcelona, Real Madrid en Juventus twintig procent van hun gemiste inkomsten uit de Champions League kunnen terugvorderen, in het geval de UEFA toch tot sancties overgaat. Juventus-voorzitter Andrea Agnelli liet vorige week al blijken niet bang te zijn voor de UEFA. "We zijn niet bang voor bedreigingen en we zijn ervan overtuigd dat onze juridische stappen tot bevredigende resultaten zullen leiden, maar het echte succes zou zijn als we terugkeren naar een dialoog", aldus Agnelli.