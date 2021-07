Aan Feyenoord gelinkte Rafael Santos Borré tekent in de Bundesliga

Maandag, 5 juli 2021 om 17:55 • Chris Meijer

Rafael Santos Borré vervolgt zijn carrière bij Eintracht Frankfurt. Die Adler maken via de officiële kanalen bekend dat de 25-jarige aanvaller zijn handtekening heeft gezet onder een vierjarig contract, dat hem tot medio 2025 aan de Duitse club verbindt. Borré wordt transfervrij overgenomen van River Plate en werd eerder door ESPN en Olé in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord.

Een dag na dit nieuws werd er echter gemeld dat Borré een akkoord zou hebben bereikt met het Braziliaanse Grêmio over een vijfjarig contract. Van een overstap naar Brazilië kwam het echter niet. Verschillende clubs uit Zuid-Amerika en de Major League Soccer waren in de markt voor Borré, evenals FC Porto. Zijn keuze is echter gevallen op Eintracht Frankfurt, dat met de Colombiaanse spits een opvolger voor de naar RB Leipzig vertrokken André Silva in huis heeft gehaald.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Rafael Santos Borré is een zeer interessante speler, die al ervaring in het Europese clubvoetbal heeft opgedaan. Hij is enorm doelgericht en zal ons daarmee kunnen helpen. Wij zijn blij dat we een speler met internationale ervaring hebben kunnen binnenhalen. Zowel sportief als financieel is dit een fantastische transfer”, zegt sportief directeur Markus Krösche op de website van Eintracht Frankfurt. Borré is momenteel nog met Colombia actief op de Copa América en staat woensdag tegenover Argentinië in de halve finale.

Het betekent dat Borré gaat beginnen aan zijn tweede termijn in Europa. Borré werd in 2015 door Atlético Madrid als groot talent weggeplukt bij Deportivo Cali. De Colombiaanse aanvaller kon de verwachtingen die hoorden bij de transfersom van vijf miljoen euro echter niet waarmaken en maakte nooit zijn debuut voor Atlético. Na uitleenbeurten bij Deportivo Cali en Villarreal keerde Borré in 2017 terug naar Zuid-Amerika om bij River Plate te gaan spelen. In dienst van de Argentijnse grootmacht was hij de afgelopen vier jaar goed voor 56 doelpunten en 18 assists in 149 officiële wedstrijden.