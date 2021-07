Atlético Madrid presenteert met transfervrije slag eerste zomerse aanwinst

Maandag, 5 juli 2021 om 17:07 • Chris Meijer

Marcos Paulo is de eerste zomerse aanwinst voor Atlético Madrid, zo maakt de regerend kampioen van Spanje via de officiële kanalen bekend. De twintigjarige vleugelaanvaller komt transfervrij over van het Braziliaanse Fluminense, waar zijn contract afgelopen was. Paulo heeft in Madrid zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract, dat hem tot medio 2026 aan los Colchoneros verbindt.

Paulo speelde voorlopig zijn gehele carrière in het shirt van Fluminense, waar hij op zijn zeventiende debuteerde in de hoofdmacht en uiteindelijk 65 officiële wedstrijden speelde. Fluminense slaagde er echter niet om het aflopende contract van de aanvaller - die geboren werd in Brazilië, maar jeugdinterlands speelt voor Portugal - te verlengen, waardoor hij nu transfervrij kan vertrekken. Atlético heeft toegeslagen en hem voor de lange termijn aan zich gebonden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De vraag is of Paulo komend seizoen ook daadwerkelijk deel uitmaakt van de selectie van Atlético. Marca schrijft dat de Spaanse topclub overweegt om de linksbuiten - die ook op de andere posities in de voorste linie uit de voeten kan - eerst een jaar te verhuren, zodat hij elders ervaring kan opdoen in het Europese voetbal. Cádiz en Celta de Vigo worden genoemd als mogelijke gegadigden om Paulo direct op huurbasis over te nemen.