Foeke Booy legt taken bij Cambuur tijdelijk neer na herseninfarct

Maandag, 5 juli 2021 om 16:16 • Laatste update: 16:26

Foeke Booy is zondagavond getroffen door een herseninfarct, zo maakt zijn werkgever SC Cambuur via de officiële kanalen bekend. De technisch manager van de club uit Leeuwarden wordt momenteel nader onderzocht in het ziekenhuis en moet zijn taken voorlopig noodgedwongen neerleggen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang het herstel van Booy in beslag zal nemen, maar Cambuur schrijft dat hij het naar omstandigheden redelijk maakt.

Financieel directeur Gerald van den Belt zal in afwezigheid van Booy de technische zaken voor zijn rekening nemen. De 59-jarige Booy is sinds januari 2018 bij Cambuur werkzaam als technisch directeur. Eerder werkte hij als technisch directeur en jeugd-, assistent- en hoofdtrainer bij FC Utrecht en had hij Al-Nasr, Sparta Rotterdam, Cercle Brugge en Go Ahead Eagles onder zijn hoede.

Met Booy als technisch eindverantwoordelijke aan het roer slaagde Cambuur er vorig seizoen in om als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie terug te keren naar de Eredivisie. De club uit Leeuwarden stevende een jaar eerder al af op promotie, maar door de coronapandemie werden de competities toen in maart beëindigd en ging er een streep door promotie en degradatie. In de afgelopen jaargang slaagde de formatie van trainer Henk de Jong er alsnog in om terug te keren op het hoogste niveau.