Kjell Scherpen mist trainingskamp van Ajax om transfer af te ronden

Maandag, 5 juli 2021 om 15:24 • Laatste update: 16:27

Kjell Scherpen staat op het punt om zijn transfer naar Brighton & Hove Albion af te ronden, zo weet De Telegraaf te melden. De 21-jarige doelman reist deze week niet met Ajax mee naar het trainingskamp in De Lutte. De transfer van Scherpen naar the Seagulls hing al sinds eind mei in de lucht, maar lijkt nu spoedig afgerond te gaan worden. Het Algemeen Dagblad meldt dat Scherpen zijn handtekening gaat zetten onder een vierjarig contract en dat Ajax een transfersom van vijf miljoen euro tegemoet ziet.

Scherpen was de opvallende afwezige in de selectie van Ajax voor het trainingskamp in De Lutte, waar oefenwedstrijden tegen Quick’20 en SC Paderborn worden afgewerkt. Nu blijkt dat de doelman ontbreekt, omdat hij op het punt staat om een transfer naar Brighton & Hove Albion af te ronden. Eind mei werd er voor het eerst melding gemaakt over de concrete belangstelling van de nummer zestien van het afgelopen Premier League-seizoen, nadat het er in eerste instantie op leek dat hij op huurbasis naar PEC Zwolle zou gaan verkassen.

De Telegraaf schrijft dat Brighton & Hove Albion ruim een maand geleden vijf miljoen euro wilde betalen voor Scherpen, een bedrag waar directeur voetbalzaken Marc Overmars geen genoegen mee nam. Het is vooralsnog niet duidelijk wat the Seagulls nu gaan betalen voor het nog tot medio 2023 lopende contract van Scherpen in Amsterdam. Scherpen zal in Engeland moeten gaan concurreren met Robert Sánchez, Matthew Ryan, Jason Steele en Christian Walton. Ajax speelde met de komst van Remko Pasveer en Jay Gorter al in op een eventueel vertrek van Scherpen.

Scherpen ondertekende in 2019 een vierjarig contract bij Ajax, dat hem voor anderhalf miljoen euro overnam van FC Emmen. In zijn eerste seizoen verdedigde hij het doel van Jong Ajax. Het seizoen erop eveneens, maar op 16 december 2020, in het bekerduel met FC Utrecht, maakte hij zijn debuut in het eerste. Vorige maand volgde zijn debuut voor Ajax in de Eredivisie tegen sc Heerenveen en enkele dagen later debuteerde Scherpen in de Europa League tegen AS Roma door de schorsing van Onana en een blessure van Stekelenburg.