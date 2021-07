FC Utrecht verwijst bod van vier miljoen op Gyrano Kerk naar de prullenbak

Maandag, 5 juli 2021 om 15:20 • Laatste update: 15:41

Anderlecht is concreet in de markt voor Gyrano Kerk, zo weet De Telegraaf te melden. De Belgische topclub heeft zich met een bedrag van vier miljoen euro én een niet nader genoemde doorverkooppercentage bij FC Utrecht gemeld, maar dat aanbod is door de Domstedelingen resoluut naar de prullenbak verwezen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Anderlecht zich spoedig opnieuw in Utrecht zal melden met een verbeterde aanbieding.

Kerk wordt al langer in verband gebracht met een transfer. Cagliari, Hellas Verona en Leeds United waren jaar geleden concreet in de markt voor de 25-jarige aanvaller, terwijl er eveneens belangstelling bestond vanuit Spanje. Kerk stond open voor een vertrek bij FC Utrecht en zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben gehad met Cagliari, maar uiteindelijk werd er geen overeenstemming bereikt over een transfersom waarmee de Domstedelingen konden leven. FC Utrecht zat een jaar geleden niet in een financiële situatie waarin Kerk verkocht moest worden, mede doordat Sean Klaiber eerder in de zomer van de hand werd gedaan aan Ajax.

De vraag is of FC Utrecht er nu opnieuw in gaat slagen om Kerk binnenboord te houden. De Telegraaf schrijft dat de club al rekening had gehouden met de buitenlandse belangstelling voor de aanvaller en dat hij zelf wel oren heeft naar een overstap naar Anderlecht, de nummer vier van het afgelopen Jupiler Pro League-seizoen. Om een transfer mogelijk te maken, zal Paars-Wit dus wel een hoger bedrag dan vier miljoen euro op de proppen moeten komen.

Het KRC Genk van voormalig FC Utrecht-trainer John van den Brom heeft eveneens naar Kerk geïnformeerd, maar kreeg vervolgens een transfersom te horen die als te duur werd beschouwd. Kerk speelt sinds 2012 voor FC Utrecht, dat de voormalig jeugdspeler van Telstar, Haarlem en DWS destijds weghaalde bij de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia. De aanvaller, wiens contract nog doorloopt tot medio 2023, speelde voorlopig 173 wedstrijden voor FC Utrecht, waarin hij goed was voor 42 doelpunten en 43 assists.