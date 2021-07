Jochem Kamphuis debuteert in voorronde van de Champions League

Maandag, 5 juli 2021 om 14:17 • Chris Meijer • Laatste update: 14:31

Jochem Kamphuis maakt komende dinsdag zijn debuut in de voorronde van de Champions League. De KNVB maakt wereldkundig dat de 35-jarige scheidsrechter de leiding heeft over het duel tussen CFR 1907 Cluj en FK Borac Banja Luka, dat in Roemenië om 20.00 uur afgetrapt zal worden. Tegelijkertijd zal Allard Lindhout donderdag zijn debuut maken in een Europees clubtoernooi, want hij is aangesteld als leidsman voor FC Shkupi 1927 - Llapi in de Conference League.

Kamphuis maakte een jaar geleden zijn debuut in een Europees clubtoernooi, toen hij in de tweede voorronde van de Europa League KF Laçi - Hapoel Beër Sheva floot. Nu krijgt hij voor het eerst de leiding over een kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. Kamphuis krijgt tijdens de ontmoeting tussen de kampioenen van Roemenië en Bosnië en Herzegovina assistentie van Mario Diks en Rogier Honig, terwijl Joey Kooij zal fungeren als vierde official.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Lindhout is deze week op het Europese podium actief. De 33-jarige arbiter - die eerder al op het internationale podium jeugdinterlands floot - zal in Noord-Macedonië de leiding hebben over het treffen tussen FC Shkupi 1927 en Llapi, de nummer twee van Noord-Macedonië en de nummer vijf van Kosovo in de eerste kwalificatieronde van de Conference League. Lindhout wordt bijgestaan door Charles Schaap en Rens Bluemink. Rob Dieperink reist als vierde official mee naar Noord-Macedonië.