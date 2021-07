Feyenoord Transfermarkt onthult uitshirt dat woensdag gepresenteerd wordt

Maandag, 5 juli 2021 om 13:52

Feyenoord gaat komende woensdag het nieuwe uitshirt presenteren, zo weet Feyenoord Transfermarkt te melden. De Rotterdammers gaan de uitwedstrijden volgens het goed geïnformeerde Twitter-account en Footyheadlines spelen in een grijs shirt, met gele accenten. Het betekent dat het broekje van het nieuwe uittenue vermoedelijk eveneens geel zal zijn.

Feyenoord Transfermarkt en Footy Headlines - doorgaans betrouwbaar als het aankomt op nieuwe shirts - melden dat het uittenue dat op woensdag 7 juli gepresenteerd zal worden grijs/geel is. Het eerstgenoemde medium plaatst een foto van hoe het shirt er ongeveer uit komt te zijn, al is dit een ‘fan-edit’ en kan het tenue in werkelijkheid nog iets verschillen. Een twitteraar voegt toe dat het grijs op het nieuwe uitshirt van Feyenoord verweven zal zijn met zwarte strepen.

In april lekte er al een mogelijk uitshirt van Feyenoord uit. Dat shirt was volledig mintgroen, op een witte horizontale baan in het midden na. Opvallend was ook dat het Feyenoord-logo in deze variant zijn originele rood-witte kleuren verloor in het shirt. Feyenoord Transfermarkt ontkrachtte al snel dat deze variant het nieuwe uitshirt zou worden en meldde destijds al dat het tricot grijze en gele kleuren zou krijgen.

De meeste reacties op de tweet van Feyenoord Transfermarkt met de fan-edit van het nieuwe uitshirt zijn niet onverdeeld positief. Overigens gaat Feyenoord komend seizoen niet alle uitwedstrijden in het grijs-gele shirt spelen. In een eerder stadium presenteerde Feyenoord al een exclusief 'Full Support' uitshirt voor het seizoen 2021/22. Seizoenkaarthouders die geen geld terugvroegen voor misgelopen thuiswedstrijden ontvingen dat felgroene shirt en de Rotterdammers zullen daar eveneens uitwedstrijden in gaan spelen.