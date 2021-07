UEFA bevestigt: Makkelie aangesteld voor duel in halve finale EK

Maandag, 5 juli 2021 om 12:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:29

Danny Makkelie is woensdag de scheidsrechter bij de ontmoeting tussen Engeland en Denemarken in de halve finale van het EK, zo heeft de UEFA maandag officieel naar buiten gebracht. De Nederlandse arbiter was bijna een week geleden ook al aanwezig bij een duel van Engeland, dat in de achtste finale afrekende met Duitsland (2-0). Door de aanstelling van Makkelie voor de halve eindstrijd stijgen de kansen van collega Björn Kuipers voor de finale van het EK van aanstaande zondag.

Het is alweer de vierde keer dat Makkelie tijdens dit EK wordt ingezet door de UEFA. Naast de kraker tussen Engeland en Duitsland in Londen floot de Nederlander ook de groepsduels tussen Turkije en Italië (0-3) en Finland en Rusland (0-1). Het komt niet vaak voor dat een scheidsrechter tijdens een eindronde zoveel wedstrijden krijgt toegewezen, wat erop duidt dat de Europese voetbalbond tevreden is over de kwaliteit die Makkelie tijdens het EK levert.

Turkse media: Kuipers fluit finale dankzij ‘vriendjespolitiek’ UEFA

Ophef in Turkije over de mogelijke aanstelling van de Nederlander voor de EK-finale. Lees artikel

Makkelie wordt woensdagavond op Wembley bijgestaan door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Pol van Boekel fungeert als VAR bij het halvefinaleduel tussen de Engelsen en Denen, terwijl Kevin Blom en de Duitser Christian Gittelman worden ingezet als assistent-VAR. De Roemeen Ovidiu Hategan is de vierde official. De wedstrijd begint woensdagavond om 21.00 uur.

Dat Kuipers waarschijnlijk de EK-finale krijgt toegewezen is de Turkse media een doorn in het oog. De krant Fanatik rept over over de gevolgen van ‘een lobby-effect’ van de UEFA en laat ook de term ‘vriendjespolitiek’ vallen als het over de finale gaat. Men vindt het onbegrijpelijk dat de Turkse arbiter Cüneyt Çakir, recordhouder met negen EK-duels, al naar huis is gestuurd door de Europese voetbalbond. De UEFA kiest voor Kuipers omdat het zijn laatste eindtoernooi is als scheidsrechter, zo luidt het oordeel. Dat is overigens niet waar, omdat Kuipers vorige maand aangaf dat hij nog geen knoop heeft doorgehakt. “Ik zei in 2018 dat het mijn laatste toernooi zou zijn, we zijn drie jaar verder en we staan er nog steeds. Ik ben fit, ik voel me goed, geen pijntjes dus ik zeg nooit meer nooit.”