Björn Kuipers beleeft primeur met aanstelling voor finale van het EK

Donderdag, 8 juli 2021 om 17:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:31

Björn Kuipers is zondag de scheidsrechter bij de finale van EURO 2020 tussen Italië en Engeland, zo heeft de UEFA officieel wereldkundig gemaakt. De 48-jarige toparbiter wordt op Wembley bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Voor Kuipers wordt het de vierde keer dat hij als scheidsrechter aanwezig is bij een finale van een groot internationaal toernooi.

Kuipers was in het verleden de arbiter bij de finale van de Europa League in 2013, de Confederations Cup van datzelfde jaar en de eindstrijd in de Champions League in 2014. Tijdens het huidige EK werd hij door de UEFA ingezet bij de duels tussen Denemarken en België (1-2), Slowakije en Spanje (0-5) en het treffen tussen Tsjechië en Denemarken (1-2) in de kwartfinale. De kansen van Kuipers op de finale stegen door de uitschakeling van het Nederlands elftal in de achtste finale van het eindtoernooi.

Voor Kuipers is de aanstelling voor de EK-finale een primeur, want nog niet eerder floot een Nederlander een eindstrijd van een EK of WK. Hij was eerder actief op de WK's van 2014 en 2018 en de EK's van 2012 en 2016. Zijn vijfde eindronde als scheidsrechter is waarschijnlijk ook meteen zijn laatste. Kuipers wil na het EK rustig gaan nadenken over zijn toekomst als arbiter.

"Het is terecht dat ze deze kans krijgen", reageert coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond op de website van de KNVB. "Na de Champions League-finale in 2014 voelt dit als de kroon op hun werk. Een beloning voor tien jaar fluiten op het allerhoogste niveau. Het is de eerste keer dat een Nederlandse scheidsrechter een finale leidt op een EK of WK eindronde. Dat maakt het extra speciaal. Voor jonge scheidsrechters is dit natuurlijk een enorme stimulans om zich te blijven ontwikkelen."

Landgenoot Danny Makkelie floot op het EK de duels tussen Turkije en Italië (0-3), Finland en Rusland (0-1) en Engeland en Duitsland (2-0). Woensdagavond had hij de leiding over de halve finale op Wembley tussen Engeland en Denemarken (2-1). De Duitser Bastian Dankert is aangesteld als VAR voor de finale, Pol van Boekel is een van de assistenten.