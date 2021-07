Kane krijgt duidelijk signaal van Paratici: ‘Doelstelling van de hele club’

Maandag, 5 juli 2021 om 09:21 • Rian Rosendaal

Fabio Paratici begint met een heel belangrijke klus aan zijn dienstverband bij Tottenham Hotspur. De nieuwe technisch directeur moet ervoor zorgen dat de door Manchester City begeerde Harry Kane voor de club behouden blijft. De aanvalsleider van Engeland wil the Spurs verlaten, maar de ambitieuze Paratici wil daar voorlopig niets van weten.

"Kane voor Tottenham behouden is niet alleen mijn doelstelling, het is de doelstelling van de hele club", benadrukt Paratici in een interview met Sky. "En ik kan niet wachten om hem straks live aan het werk te zien. Ik heb de laatste jaren echt geluk gehad met de topaanvallers die ik heb mogen aanschouwen. Cristiano Ronaldo, Carlos Tévez, Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín en nog veel meer namen die ik nu ben vergeten. Kane is momenteel een van de beste spitsen ter wereld. Een complete spits, wat echt speciaal is. Hij heeft echt de fysiek van een nummer negen, een echte afmaker. Maar hij beschikt daarnaast ook over een zeer verfijnde techniek", deelt de Tottenham-directeur complimenten uit aan Kane.

"Het is een teamspeler, maar tegelijkertijd ook een echte afmaker. Ik denk echt dat hij momenteel tot de drie beste spitsen ter wereld hoort", aldus de enthousiaste Paratici. "Ik heb nog niet van hem gehoord, want ik wil spelers die druk bezig zijn op het EK niet storen. Dat vind ik geen eerlijke zaak. Hij is nu volledig gefocust op de nationale ploeg van Engeland." Paratici doet er dus alles aan om het huwelijk tussen Tottenham en Kane een vervolg te geven, ondanks het feit dat Manchester City bijna 120 miljoen euro over heeft voor de topschutter.

Kane staat open voor een vertrek bij Tottenham, al wilde de aanvaller daar eerder dit EK niet al te diep op ingaan. "Ik ben alleen maar bezig met het helpen van dit team, zodat we succesvol kunnen zijn op dit toernooi. Vanuit het oogpunt van de media snap ik wel dat er speculaties zijn, maar nu ben ik volledig gefocust op Engeland", zo liet Kane in duidelijke bewoordingen weten.