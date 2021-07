Bezorgde Driessen geeft Van Gaal de volle laag: ‘Een lage streek’

Maandag, 5 juli 2021 om 08:56 • Rian Rosendaal

Valentijn Driessen heeft grote twijfels bij een mogelijke terugkeer van Louis van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf ziet verschillende spelers van Oranje een nieuwe samenwerking niet zitten. Daarnaast werd Van Gaal vorig jaar nog overgeslagen toen de KNVB een opvolger zocht voor de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman.

"Van Gaal is de figuur die vorig jaar juist niet werd gebeld door Hoogma (directeur topvoetbal KNVB, red.) om Koeman op te volgen. De KNVB wilde verjongen en zocht geen 69-jarige bondscoach. Daarbij zag een deel van de spelersgroep Van Gaal niet zitten", verduidelijkt Driessen de situatie in zijn column voor de ochtendkrant. "Hij had Virgil van Dijk in 2014 gepasseerd voor het WK en laten weten dat hij een aardige verdediger was, maar voetballend tekort kwam als international. Memphis Depay en Van Gaal waren na een aanvankelijk warme band uit elkaar gegroeid bij Manchester United. Georginio Wijnaldum vond de stijl van Van Gaal na zijn ervaringen in 2014 niet meer passen", verwijst de columnist naar het ongenoegen van enkele internationals.

"Veel spelers hebben sindsdien een enorme ontwikkeling doorgemaakt en bij Europese clubs hoofdprijzen gewonnen. De vrees om weer als ’kleuters’ te worden behandeld, stootte af. Zeker omdat Koeman met zijn volwassen benadering de gevoelige snaar had geraakt bij de internationals", vervolgt Driessen zijn analyse over het bondscoachschap van Oranje. Volgens hem heeft Hoogma zich met zijn profielschets 'in de hoek van Van Gaal laten drukken'. "Met die kennis was Van Gaal niet te beroerd de directeur topvoetbal extra klem te zetten. Gefrustreerd over zijn afwijzing door de internationals zag hij zijn kans schoon ze een oorwassing te geven. ’Een veredeld stelletje sterren’, veroorzaakte de EK-afgang volgens Van Gaal."

Driessen denkt dat Van Gaal zich nu al onmogelijk heeft gemaakt bij een groot deel van de Oranje-selectie en in dat kader waarschuwt hij de KNVB. "De publieke opinie keert zich intussen op soms abjecte wijze tegen de spelers en Van Gaal geeft daar voeding aan. Terwijl hij er prat op gaat spelers altijd te beschermen, zet hij fans juist op tegen Wijnaldum & co. Een lage streek." Driessen herinnert Van Gaal er vervolgens aan dat hij Frank de Boer en zijn 3-5-2-systeem openlijk heeft gesteund. "Volgens Van Gaal het beste systeem, maar Oranje blameerde zich ermee op het EK tegen Tsjechië. Normaal kan Hoogma Van Gaal niet met goed fatsoen aanstellen. Het zou een brevet van onvermogen aan zijn eigen adres zijn."