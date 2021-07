‘Ik hoorde twee maanden geleden al eens dat Feyenoord mij volgde’

Maandag, 5 juli 2021 om 08:05 • Yanick Vos

Marcus Pedersen kwam afgelopen zaterdag voor het eerst in actie namens Feyenoord. De rechtsback, die voor naar verluidt een miljoen euro is overgenomen van Molde FK, maakte een gretige indruk in het oefenduel met AEK Athene (3-1 winst). In gesprek met het Algemeen Dagblad laat het Noorse talent weten dat de speelstijl van trainer Arne Slot hem op het lijf is geschreven.

“Dat pressen, de tegenstander onder druk zetten, dat ben ik gewend. Zo wilde Molde ook spelen'', aldus Pedersen, die in Rotterdam zijn handtekening zette onder een vijfjarig contract. “Ik hoorde twee maanden geleden al eens dat Feyenoord mij volgde. De transfer naar Rotterdam is uiteindelijk in een week of twee beklonken”, vervolgt Pedersen, die niet kon wachten om de overstap te maken. “Vanuit Noorwegen naar de Eredivisie, dat is een mooie stap. Hier hebben ze veel goede spelers opgeleid en het is een grote club.”

Pedersen liet zich afgelopen zaterdag met name in aanvallend opzicht veelvuldig gelden. Volgens de krant leek de back bij officieuze debuut soms een tikkeltje overenthousiast. “Dat is waarom het goed is als nieuwe spelers er nu al zijn”, aldus Slot. “Pedersen heeft tweeënhalve week om te wennen aan onze manier van spelen. En dat is goed, want er zijn wel wat dingen om aan te schaven. Zo stond hij soms wel heel erg diep, eigenlijk meteen al tegen de back van AEK aan.”

Pedersen is een van de drie aanwinsten van Feyenoord deze transferperiode. Eerder kwam Guus Til op huurbasis over van Spartak Moskou, terwijl Ofir Marciano van Hibernian transfervrij werd overgenomen. Laatstgenoemde is gehaald als tweede keeper.