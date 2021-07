Kwakman: ‘Ik snap het volkomen van Ajax, dit is echt een geval apart’

Zondag, 4 juli 2021 om 21:45 • Laatste update: 22:11

Kees Kwakman kan goed begrijpen dat Ajax Dusan Tadic onder geen beding wil verkopen. AC Milan is serieus geïnteresseerd in de 32-jarige aanvoerder van de Amsterdammers, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars noemde die belangstelling zondag tegenover De Telegraaf 'kansloos'. Kwakman stelt dat het voor Ajax onmogelijk is om een vervanger voor Tadic te vinden.

“Als Tadic moeilijk gaat doen omdat hij per se wil, kom je misschien in de problemen. Maar dat Ajax zegt dat hij niet te koop is, is vrij logisch. Als je er honderd miljoen voor kunt krijgen: prima, strik erom. Maar een realistisch bedrag dat AC Milan kan betalen, lijkt me niet de moeite waard voor Ajax”, zo begint commentator Mark van Rijswijk in het programma Voetbalpraat van ESPN. Zijn collega Vincent Schildkamp werpt de vraag op of er sprake is van een ‘nieuwe werkelijkheid’ bij Ajax.

“Er is zeker sprake van een nieuwe werkelijkheid”, reageert Sjoerd Mossou, journalist voor het Algemeen Dagblad. “Vroeger kon je daar niet tegenop boksen. Je bent een garantie op Champions League-voetbal, dat kon AC Milan de afgelopen vijf jaar niet zeggen. Het is zeker verschoven. AC Milan is in het bredere Europese perspectief ook niet meer het AC Milan van twintig jaar geleden, dat helpt ook mee. Ik snap Ajax hier wel in, want Tadic is een hele cruciale speler.”

“Je hoort hem in ieder interview zeggen hoe gek hij van Ajax is”, zo gaat Kwakman verder. “Ik snap het volkomen van Ajax, dit is echt een geval apart. Als je ziet wat voor invloed hij heeft gehad, zowel binnen als buiten het veld... Dat zei Overmars zelf ook. Zo’n vervanger vind je gewoon niet. Dus ik snap het volkomen, ondanks dat hij 32 is en je er nog zoveel geld voor kunt krijgen. Voor de Eredivisie is het ook goed.”

“Loyaliteit is tegenwoordig discutabel in het voetbal, kijk maar naar Berghuis. Tadic heeft zich dusdanig gemanifesteerd als boegbeeld van Ajax en drager van dit elftal. Een hart voor de club, logo kussen. Dan kun je niet weggaan als Ajax zegt dat je niet weg mag”, stelt Mossou. “De enige optie is Bayern München of Barcelona, dan gaat Ajax er ook anders naar kijken”, reageert Van Rijswijk. “Dat kun je niet tegenhouden. Maar die zullen waarschijnlijk niet voor hem komen. AC Milan vind ik van een ander kaliber, ondanks hun historie.”