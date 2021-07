Van Hanegem: ‘Dat is nou de irritante speler die je in de ploeg moet hebben’

Zondag, 4 juli 2021 om 21:22

Willem van Hanegem is bijzonder te spreken over het spel van Italië en in het bijzonder over Giorgio Chiellini. De Kromme noemt de 36-jarige verdediger ‘de irritante speler die je in je team wil hebben’. “Hij wordt volgende maand 37 jaar, volgens mij heeft hij momenteel zelfs geen club (zijn contract bij Juventus liep af en is officieel nog niet verlengd, red.), maar hij legde topspits Romelu Lukaku aan banden”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem constateert dat Italië tegen België (dat met 1-2 verslagen werd) met vier verdedigers en drie aanvallers speelde, zoals we ‘in Nederland gewend zijn’. “Met buitenspelers als Lorenzo Insigne en Federico Chiesa, die echt heel gevaarlijk zijn. Ciro Immobile valt een beetje uit de toon. Hij is op z’n best in een aanvalslinie met twee spitsen, dat zou een reden kunnen zijn”, stelt Van Hanegem. “Als Italië wint, zijn we af van de mensen die zeggen dat voormalige spitsen geen trainers zijn die prijzen winnen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bondscoach Roberto Mancini werkt bij de Italiaanse nationale ploeg samen met Alberigo Evani, Attilio Lombardo en Gianluca Vialli, met wie hij samenspeelde bij Sampdoria. “We weten dan ook dat een technische staf met allemaal vrienden best kan. Ze kennen elkaar allemaal van Sampdoria, ze zijn de beste maatjes én ze presteren”, aldus Van Hanegem. “Veel van dit succes komt door verdediger Giorgio Chiellini. Dat is nou de irritante speler die je in de ploeg moet hebben.”

Van Hanegem vond het vreselijk dat Leonardo Spinazzola zijn achillespees afscheurde, omdat de vleugelverdediger volgens hem een kandidaat was om de beste speler van het EK te worden. “En ik denk ook dat zijn aparte stijl iets in gang heeft gezet. Spinazzola is rechtsbenig, maar staat op links. Hij komt voortdurend op en kan dan niet alleen buitenom, maar ook makkelijk binnendoor”, concludeert de oud-international. Van Hanegem verbaast zich tegelijkertijd over het feit dat men in België bezig was met de kritiek vanuit Nederland.

“De Belgen maakten zich erg druk om de kritiek uit Nederland. Want zij zaten nog in het toernooi en wij lekker niet. Maar dat duurde dus niet lang. Dat gezever over een beetje kritiek, dat begrijp ik niet”, geeft Van Hanegem aan. Hij wijst eveneens op de ophef die de kritiekvan Rafael van der Vaart op het spel van Spanje opleverde. “De halve Spaanse ploeg struikelde zelfs over elkaar om te klagen over Rafael van der Vaart, toen die terecht zei dat Spanje heel erg slecht speelde. Ik kijk wel graag naar Pedri en Dani Olmo.”