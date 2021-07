Junior Firpo verlaat Barcelona voor salarisverdubbeling in de Premier League

Zondag, 4 juli 2021 om 20:51 • Chris Meijer

Junior Firpo verruilt Barcelona voor Leeds United, zo melden RAC1 en The Athletic. De overgang van de 24-jarige vleugelverdediger naar de Premier League hing al even in de lucht, maar hij heeft inmiddels voet op Engelse bodem gezet en zal maandag worden gepresenteerd. Barcelona houdt een bedrag van vijftien miljoen euro over aan Firpo, dat over twee termijnen betaald zal worden.

Mundo Deportivo en Sport meldden een week geleden dat Barcelona en Leeds United in vergevorderde onderhandelingen waren over Firpo. Inmiddels is er een akkoord bereikt, waardoor Firpo naar Engeland is afgereisd voor de medische keuring en presentatie in Leeds. Wanneer er tijdens de medische keuring geen problemen aan het licht komen, zal hij zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract. RAC1 meldt dat Firpo twee keer zoveel gaat verdienen als bij Barcelona.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona moet genoegen nemen met een verlies van drie miljoen euro op Firpo. De Catalanen maakten in de zomer van 2019 een bedrag van achttien miljoen euro over naar Real Betis. Leeds United betaalt nu dus vijftien miljoen euro om zijn nog tot medio 2024 lopende contract af te kopen. AC Milan was eveneens in de markt voor Firpo, maar hij raakte mede door de inmenging van manager Marcelo Bielsa overtuigd van een transfer naar Leeds United.

Firpo slaagde er in het Camp Nou nooit in om een basisplaats te veroveren, mede door de aanwezigheid van Jordi Alba. De voormalig international van Jong Spanje speelde totaal 41 officiële wedstrijden voor Barcelona. Ronald Koeman deed in het afgelopen seizoen weinig een beroep op hem: achttien keer, waarvan zeven optredens als basisspeler. Met de komst van Firpo speelt Leeds United in op het mogelijke vertrek van Ezgjan Alioski, wiens contract is afgelopen. De international van Noord-Macedonië kan bijtekenen, maar heeft dat vooralsnog niet gedaan.