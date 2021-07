Podolski (36) kan ultieme droom laten uitkomen met sensationele transfer

Zondag, 4 juli 2021 om 19:42 • Chris Meijer • Laatste update: 19:56

Lukas Podolski is in verregaande onderhandelingen met Górnik Zabrze, zo weet Fabrizio Romano te melden. De 36-jarige spits is momenteel transfervrij, nadat zijn contract bij het Turkse Antalyaspor afgelopen week afliep. Podolski zei eerder dat het een droom was om ooit voor Górnik Zabrze te spelen, de club waar hij en zijn familie altijd een groot fan van zijn geweest.

De wieg van Podolski stond in het Poolse Gliwice, maar hij groeide op in Duitsland. Toch is hij altijd fan gebleven van Gornik Zabrze, de club uit de regio waar zijn familie vandaan komt. “Het is mijn droom om bij carrière bij Górnik te besluiten”, valt te lezen op de eigen website van Podolski. “Górnik is de club die ik support in Polen. Ieder jaar als ik op familiebezoek ben in Opper-Silezië, vind ik het geweldig om vrienden en kennissen op te zoeken voor een goed gesprek.”

Het heeft er nu alle schijn van dat de droom van Podolski uit kan komen. De 130-voudig Duits international zit na een omvangrijke voetbalreis zonder club. Na het shirt van 1.FC Köln, Bayern München, Arsenal, Internazionale, Galatasaray en Vissel Kobe te hebben gedragen, kwam hij in januari 2020 bij Antalyaspor terecht. In Turkse dienst was Podolski in het afgelopen anderhalf jaar goed voor 7 doelpunten en 5 assists in 47 officiële wedstrijden. Nu zijn contract daar is afgelopen, lijkt hij van plan om nog minimaal één transfer te maken.

Podolski zette afgelopen week via Twitter in ieder geval al streep door een terugkeer naar 1.FC Köln. Volgens Romano zijn naast Górnik Zabrze ook het Mexicaanse Queretaro, het Braziliaanse Fortaleza en verschillende clubs uit Turkije en Qatar geïnteresseerd in de diensten van Podolski. Er zou volgens de transferexpert echter al sprake zijn van verregaande onderhandelingen tussen de ervaren spits en de Poolse club. Górnik Zabrze - veertienvoudig kampioen van Polen en afgelopen seizoen de nummer tien van de Ekstraklasa - wacht momenteel op het antwoord van Podolski.