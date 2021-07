Turkse media: Kuipers fluit finale dankzij ‘vriendjespolitiek’ UEFA

Zondag, 4 juli 2021 om 15:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:57

Björn Kuipers fluit volgende week zondag de finale van het EK, zo verzekeren Turkse media zondagmiddag. Onder meer Fanatik schrijft dat Cüneyt Çakir, ‘de trots van Turkije’ en recordhouder met negen EK-wedstrijden, inmiddels naar huis is vertrokken omdat hij van de Europese voetbalbond UEFA naar verluidt geen wedstrijd in de halve finale of finale krijgt. Die eer is volgens lokale media toebedeeld aan Danny Makkelie, Felix Brych en Kuipers.

Fanatik verzekert dat Makkelie woensdag de fluit hanteert bij het eerste halvefinaleduel tussen Engeland en Denemarken. Daar komt maandag duidelijkheid over. Dinsdag is de beurt aan Brych, als het duel tussen Italië en Spanje op het programma staat op Wembley. Deze aanstelling werd hoe dan ook zondagmorgen al officieel bekendgemaakt. De Turkse krant heeft het over de gevolgen van ‘een lobby-effect’ van de UEFA en laat ook de term ‘vriendjespolitiek’ vallen als het over de finale gaat.

Volgens het dagblad was Çakir namelijk de meest geschikte arbiter om de finale van het EK in goede banen te leiden, maar kiest de UEFA voor Kuipers omdat de 48-jarige Nederlander aan zijn laatste grote toernooi bezig is. Dat is overigens niet waar, omdat Kuipers vorige maand aangaf dat hij nog geen knoop heeft doorgehakt. “Ik zei in 2018 dat het mijn laatste toernooi zou zijn, we zijn drie jaar verder en we staan er nog steeds. Ik ben fit, ik voel me goed, geen pijntjes dus ik zeg nooit meer nooit.”

“Ik ga na het EK bepalen wat ik ga doen met mijn fluitcarrière”, benadrukte Kuipers, bezig aan zijn vijfde eindronde, in gesprek met RTV Oost. Hij kwam op de vier eerdere eindtoernooien niet meer in actie na de kwartfinales. Met name Kuipers zal hopen dat hij woensdag niet fluit. Het is een ongeschreven regel dat een scheidsrechter die een halve eindstrijd leidt geen kans meer maakt op de finale.