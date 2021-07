Van Hanegem kraakt De Boer: ‘Dat is heel tegenstrijdig, toch?’

Zondag, 4 juli 2021 om 13:40 • Rian Rosendaal

Willem van Hanegem kraakt zondag in het televisieprogramma Business Class enkele kritische noten over het Nederlands elftal en Frank de Boer. De analist zet vraagtekens bij het wisselbeleid van de inmiddels opgestapte bondscoach. Daarnaast is Van Hanegem niet te spreken over de uitstraling van De Boer voorafgaand en tijdens het EK, dat voor Oranje in de achtste finale al eindigde.

In de optiek van Van Hanegem is De Boer de hoofdschuldige voor het mislukte EK. "Hij heeft het aan zichzelf te danken", concludeert de trainer in ruste in gesprek met presentator Harry Mens. "De laatste wedstrijd (het duel met Tsjechië in de achtste finale, red.), dat was echt heel droevig. Als het erom gaat, geven die spelers niet thuis. Dat heeft ook te maken met de coach. Die liep er niet echt vrolijk bij, moet ik zeggen", spaart Van Hanegem de dinsdag vertrokken De Boer niet in zijn analyse over het Nederlands elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hanegem wil wereldster als bondscoach: ‘KNVB, bel hem op’

De analist schuift een bijzondere optie naar voren als opvolger van Frank de Boer. Lees artikel

Van Hanegem had overigens al vóór het EK een slecht gevoel over de manier waarop De Boer omging met de internationals van Oranje. "Hij zegt dingen die tegenstrijdig zijn", zo gaat de ex-trainer, die zelf enige tijd als assistent-bondscoach fungeerde, verder. "Jasper Cillessen, de keeper, gaat niet mee, want hij is niet honderd procent fit. Dat geloof ik. Maar dan brengt hij Donyell Malen erin (tegen Tsjechië, red.), om hem na een uur er weer uit te halen. Want Malen zou zogenaamd niet meer dan een uur kunnen spelen."

"Hij stuurt dus de ene speler naar huis en de ander is in zijn ogen na drie weken nog steeds, maar die mag dan wél blijven. Dat is heel tegenstrijdig, toch?", vraagt Van Hanegem zich harop af. De Kromme heeft zich naast De Boer ook gestoord aan de houding van verschillende Oranje-spelers tijdens het EK. "Een heleboel spelers hadden het totaal niet naar hun zin. Het is overgeslagen van de bondscoach naar de spelers", aldus de teleurgestelde Van Hanegem.