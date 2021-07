Derksen: ‘Het is toch gek dat de KNVB bolstaat van zijn relaties?’

Zondag, 4 juli 2021 om 12:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:37

Johan Derksen is niet bepaald te spreken over de leiding van de KNVB. De analist vindt het ongezond dat het hoogste orgaan van de Nederlandse voetbalbond hoofdzakelijk bestaat uit relaties van Jan Smit, zo vertelt hij zondagochtend in de EK-show van Voetbal International. Derksen is van mening dat er kritisch gekeken moet worden naar het functioneren van een aantal bestuursleden, nu Oranje vroegtijdig is uitgeschakeld op het Europees kampioenschap en bondscoach Frank de Boer na negen maanden als bondscoach de handdoek in de ring heeft gegooid.

"Jan Smit heeft fantastische dingen gedaan als voorzitter van Heracles", begint Derksen nog positief. "Als erefunctie krijgt hij (Smit, red.) de baan als voorzitter van de raad van commissarissen bij de KNVB. Hij heeft dan goede ervaringen met Hoogma en die praat hij dan naar binnen. Dan denk ik: Jan Smit had goed ervaringen met hem, maar is er wel gecheckt dat zo'n man die baan aankan?" Smit en Hoogma werkten bij Heracles jarenlang samen als respectievelijk voorzitter en algemeen directeur.

Ook Jan Albers is op die manier binnengekomen bij de KNVB, meent Derksen. Albers werd eind mei door de Raad van Commissarissen voorgedragen als nieuwe voorzitter en begint op 1 september aan zijn nieuwe functie bij de voetbalbond. "Nu zie ik dat Jan Smit wordt opgevolgd door een meneer die bij PSV in de raad van commissarissen zat", vervolgt Derksen. "Dan zie ik dat hij ook een topfunctie heeft bij TenCate, wat de hoofdsponsor van Heracles was. Dus ik denk dat Jan Smit hem ook als opvolger binnen heeft geloodst. Het is toch gek dat de hele KNVB bolstaat van de relaties van Jan Smit?"

Tot slot komt Derksen met een kritische noot richting perschef Bas Ticheler, die volgens de analist een aantal spelers had moeten verplichten om de pers te woord te staan na de uitschakeling van Oranje tegen Tsjechië. De NOS wilde Donyell Malen en Memphis Depay voor de camera na de wedstrijd tegen de Tsjechen, maar slaagde daar niet in. "Vind je nou niet dat internationals een overeenkomst moeten hebben met de KNVB dat ze verplicht zijn om de media te woord te staan?", vraagt Derksen zich hardop af. "Dat is een onderdeel van hun vak. Ze worden eruit gekegeld en Depay en Malen willen de pers niet te woord staan. Je bent toch professional?"