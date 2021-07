Buijs reageert op situatie Robben: ‘Dat maakt het misschien wel extra lastig’

Zondag, 4 juli 2021 om 11:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:52

Danny Buijs zegt nog geen idee te hebben wanneer er duidelijkheid komt over de situatie rond Arjen Robben. De aanvaller van FC Groningen zit in dubio over het vervolg van zijn carrière en heeft nog altijd geen keuze gemaakt of hij stopt of doorgaat. Wat Buijs betreft staat de deur altijd open en zit het niet vast op een aantal dagen, zo vertelde hij zaterdag na afloop van de eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen eersteklasser Pelikaan (4-1 winst). "Als hij besluit te stoppen is hij ook welkom in de staf. Voor zo'n boegbeeld en persoonlijkheid staat de deur altijd open."

"Arjen is nog aan het nadenken", bevestigt Buijs tegen RTV Noord. "Hij krijgt ook alle ruimte om na te denken. Als hij morgen besluit om te komen, dan mag hij komen. Als hij over een maand besluit om te komen, mag hij ook komen. En als hij morgen of overmorgen besluit om te stoppen, dan zijn wij met zijn allen ontzettend dankbaar dat hij vorig jaar deze stap heeft gezet om de club en het team te helpen." Robben ontbrak eind juni bij de eerste training van het seizoen van FC Groningen en kwam ook zaterdag niet in actie, toen de ploeg van Buijs de eerste krachtmeting van de voorbereiding kende.

"Duidelijkheid gaat er wel komen, maar het geeft wel aan dat hij in een enorm dubio zit", vervolgt Buijs. "Wij kunnen met zijn allen maar één ding doen met zijn staat van dienst en dat is hem de ruimte geven. Wij gaan aan een team bouwen zonder hem. Mocht hij besluiten om erbij te komen, wat ik uiteraard hoop, dan is hij de kers op de taart. De bonus. Maar wij zijn niet afhankelijk aan het bouwen aan een team alsof wij morgen moeten weten of hij doorgaat of niet. Ik heb aangegeven bij hem dat ik hoop dat hij doorgaat, maar dat ik het ook respecteer als hij stopt. Als hij stopt is hij ook welkom in de staf. Voor zo'n boegbeeld en persoonlijkheid staat de deur altijd open."

Opvallend genoeg dook Robben enkele weken geleden wel op bij een jeugdelftal van FC Groningen. De aanvaller deed een halfuur mee tijdens een oefenwedstrijd van het Onder 18-elftal van Groningen. In het verloren oefenduel met FC Utrecht Onder-18 (1-4) begon de routinier in de basis. "Hij zegt dat hij het fijn vindt om te horen dat de deur open staat", aldus Buijs. "Dat hij het ontzettend fijn vindt om steun en warmte te krijgen die hij heeft gekregen van mensen uit de club, de achterban en sponsoren. Dat doet hem enorm goed. Dat maakt het misschien wel extra lastig voor hem, dat hij in een twijfelmodus zit. Fysiek gaat het nog wel, hij wil de mensen nog iets geven. Dat zegt heel veel over zijn karakter hoe graag hij dit wil."

Buijs wil tot slot niet te veel over kwijt over hoe Robben zich op dit moment fit houdt. "Hij traint niet met ons mee op dit moment. Het zou kunnen dat hij voor zichzelf traint, dat weet ik ook niet. Geloof me, hij is van zichzelf zo fit. Dat hebben we vorig jaar ook kunnen zien, al zou hij nu een week of twee weken niks doen of gaan zwemmen met zijn kinderen, hij is zo gedreven. Hoe je het wendt of keert, als hij er dadelijk bijkomt moet hij toch opgetraind worden. Het is niet dat hij binnen een dag weer wedstrijden kan spelen."