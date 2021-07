Derksen schuift favoriete bondscoach naar voren: ‘Onberispelijke man’

Zondag, 4 juli 2021 om 10:41 • Mart Oude Nijeweeme

Johan Derksen ziet in Giovanni van Bronckhorst op dit moment de meest ideale kandidaat om Frank de Boer op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, zo vertelde hij zondagmorgen in de EK-show van Voetbal International. Derksen vindt dat het tijd wordt om de oude generatie Nederlandse trainers over te slaan bij de sollicitatieprocedure en te kijken naar de iets jongere trainers. Daarbij noemt hij Philip Cocu en Van Bronckhorst, waarvan laatstgenoemde wat Derksen betreft de beste papieren heeft voor de vacante trainerspositie.

"Van Bronckhorst voelt zich geroepen, heeft hij in de publiciteit gezegd", begint Derksen. "Ik vind Van Bronckhorst een onberispelijke man. Een keurige jongen, hij kan zich keurig verwoorden en is nooit bij relletjes betrokken. Bovendien heeft hij een hele goede voetbalachtergrond. Ik vind hem niet de ultieme baas, maar misschien moeten we dat op de koop toenemen. Die generatie moet het eens een keer over gaan nemen. In Cocu zie ik nog steeds geen trainer. Maar ook Cocu is van die generatie. Die jongens hebben een schat aan ervaring. En als het dan misgaat met Van Bronckhorst, dan hebben we geen betere in dit land. Maar niet steeds op dat oude heren gedoe overschakelen."

Derksen vindt dat het tijd wordt om verder te kijken dan de gerenommeerd Nederlandse trainers en de KNVB de volgende generatie een kans moet geven. "Als ik het goed analyseer, denk ik: moeten we nou iedere keer als er een probleempje is bij het Nederlands elftal Dick Advocaat terughalen? Of Van Gaal? Is Guus Hiddink nog fit genoeg? Dat zijn jongens die dik in de zeventig zijn en helemaal geen toekomst meer hebben. Ik denk: we moeten daar eens mee kappen met die generatie. Die hebben hun tijd gehad."

Derksen doelt vooral op Louis van Gaal en Henk ten Cate, die veelvuldig worden genoemd sinds het ontslag van De Boer. "Ik vind Louis een walgelijke man, maar een goede coach", vervolgt Derksen. "Dan krijg je weer die theatrale voorstellen, dat heb ik wel een keer gezien. Henk heeft een beetje de uitstraling van een acteur uit een B-movie uit Chicago. Henk heeft een beetje een semicriminele uitstraling als hij boos kijkt. Henk is geen vriendelijk boegbeeld voor de KNVB en Oranje. Maar hij heeft wel iets in zich. Waar Henk trainer is, is Henk de baas. En als deze over het paard getilde miljonairtjes een baas willen, moet je er misschien wel een autoritaire man voor zetten."

Over Van Gaal heeft Derksen geen goed woord over. "Het is een recidivist", doelt de analist op de balkonscènes van Van Gaal bij onder meer Bayern München en AZ. "Dan denk ik: moeten we deze klootzak nou wéér bondscoach maken dat we weer deze taferelen krijgen? Ik ben wel een fan van de voetbalman Van Gaal, want de voetbalbeslissingen ben ik het bijna altijd mee eens. Hij heeft in Brazilië met een ongebalanceerd elftal een optimaal rendement weggehaald. Dat is zijn beste prestatie geweest. Maar je mag van iemand op die leeftijd wel iets ander gedrag verwachten."