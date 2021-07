Denemarken huilt en juicht: ‘We dragen Eriksen met ons mee naar Wembley’

Zondag, 4 juli 2021 om 08:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:02

Denemarken plaatste zich zaterdag ten koste van Tsjechië voor de halve finales van het EK. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand was in Baku met 1-2 te sterk voor het elftal dat in de vorige ronde het Nederlands elftal uitschakelde. Hoewel Christian Eriksen na zijn hartstilstand in de groepswedstrijd tegen Finland het trainingskamp heeft verlaten, is hij de reden dat de spelers boven zichzelf uitstijgen en de teamspirit is gegroeid.

Na het laatste fluitsignaal zat Pierre-Emile Höjbjerg huilend met zijn knieën in de grond. Hij werd meteen getroost door de rest van de spelers en de beelden gingen viraal. Hjulmand zei zaterdag dat hij nog elke dag aan Eriksen denkt. "Hij had hier moeten zijn, ik denk nog elke dag aan hem. Maar we dragen hem nu in ons hart mee naar Wembley”, benadrukte Hjulmand. “Het is fantastisch om te zien hoeveel medeleven en liefde deze spelers aan elkaar geven. Misschien zijn wij wel een symbool. We zijn blij dat we onszelf eraan kunnen herinneren waarom we van voetbal houden, wat voetbal kan betekenen in de wereld.”

“Het incident met Christian heeft iets met de groep gedaan”, erkende Simon Kjaer. “We weten dat we de mensen om ons heen kunnen vertrouwen en dat een ploeggenoot je zal helpen als je in de problemen zit. We kunnen blijven pushen doordat het goed gaat met Christian. Hij weet dat we voor hem spelen. We hadden als doel om Wembley te halen en dat is ons nu gelukt.”

“Maar ik zou liegen als ik zeg dat we al tevreden zijn. We mogen hier even van genieten, maar over vier dagen moeten we er weer staan bij de volgende wedstrijd.” Denemarken neemt het woensdag in de halve finale in Londen op tegen Engeland, dat in de laatste kwartfinale met 0-4 te sterk was voor Oekraïne. In een eventuele finale, eveneens op Wembley, is Italië of Spanje de tegenstander.

Zaterdag dook voor het eerst sinds zijn ingrijpende operatie een foto op van Eriksen. De middenvelder maakte tijdens een lunch met zijn vrouw even tijd vrij om op de foto te gaan met een jonge fan. Die plaatste het kiekje met Eriksen op Instagram en de foto ging direct de hele wereld over. De elfjarige Bjørn Bindzus wist niet wat hem overkwam toen hij op het Tidvilde Strand Eriksen tegen het lijf liep.

“Ik was nerveus en sprakeloos”, vertelde Bindzus aan lokale media. “Toen ik naar een foto vroeg, zei hij meteen: ’Ja, geen probleem’. Hij zag er gezond en wel uit. Het was leuk om hem te zien. Ik ben er trots op dat ik dat deed en ik ben heel gelukkig.”