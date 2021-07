Telstar onthult bij welke wedstrijd Louis van Gaal op de bank zit

Zondag, 4 juli 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:58

Louis van Gaal neemt op vrijdag 24 september plaats op de bank bij Telstar, zo maakt de Keuken Kampioen Divisie-club zondag bekend. De 69-jarige trainer zet zich bij Telstar in voor een goed doel. De club organiseert een loterij, waarbij deelnemers kans maken om als assistent van Van Gaal op de bank te zitten. De opbrengst gaat naar supportersfaciliteiten van de club en de stichtingen Durf te Dromen en Spieren voor Spieren.

Een lot kost 2,63 euro en is te koop op Louis moet winnen. “Wat je moet doen als assistent? Gewoon, dat wat ik ook altijd heb gedaan. Ballen dragen, de pionnen neerzetten, koffie halen en de boodschappen doen”, zegt trainer Andries Jonker met een knipoog via de officiële kanalen van Telstar. De hoofdtrainer, die jarenlang de rechterhand van Van Gaal bij Barcelona en Bayern München was, staat op 24 september zijn plek af. Dan is Jong AZ de tegenstander.

De datum dat Louis van Gaal komt is bekend!https://t.co/kAblwl2frc pic.twitter.com/HULqLyHfbz — Witte Leeuwen (@telstar1963nv) July 4, 2021

Voor Van Gaal betekent zijn eenmalige trainersklus een terugkeer bij Telstar, de club waarvoor hij in de jaren zeventig tot 26 officiële wedstrijden kwam. Het betekent voor Van Gaal ook zijn rentree als trainer, tenzij hij nog elders een contract tekent. Hij ging in 2016 als manager van Manchester United met pensioen, al sloot hij een terugkeer nooit helemaal uit.

Van Gaal wordt veelvuldig gelinkt aan een rentree bij het Nederlands elftal, als opvolger van de vertrokken Frank de Boer. Hij was in het verleden al tweemaal bondscoach van Oranje en zou nu een kandidaat zijn om Nederland minimaal door de kwalificatiecyclus van het WK van 2022 in Qatar én op het toernooi zelf te leiden. Op 1 september is Noorwegen de eerstvolgende tegenstander.