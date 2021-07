Derde halve finale voor Engeland in drie jaar: ‘Er is iets bijzonders gaande'

Zondag, 4 juli 2021 om 07:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:51

Engeland plaatste zich zaterdag voor de eerste keer sinds 1996 voor de halve finales van het EK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate had in Rome weinig moeite met Oekraïne en boekte zijn grootste zege ooit op een EK: 0-4. De grootste EK-zege van de wereldkampioen van 1966 was de 4-1 zege op Nederland in 1996. Engeland speelt komende woensdag tegen Denemarken, dat met 1-2 van Tsjechië won. “Ik denk dat we nog even moeten gaan beseffen dat we voor de derde keer in drie jaar in een halve finale staan. We willen nu nog twee stappen verder gaan”, benadrukte Southgate.

Drie jaar geleden strandde Engeland op het WK in Rusland in de halve finales tegen Kroatië en in 2019 stopte ook het Nations League-avontuur in de halve eindstrijd. Toen was Nederland met 3-1 te sterk. “Het was geweldig om onze supporters te zien, met een biertje in de hand. Ze hebben er echt van genoten. Het is voor iedereen een lang jaar geweest en onze laatste twee wedstrijden hebben de mensen al veel geluk gebracht. Dit is fantastisch voor ons land”, benadrukte de bondscoach van the Three Lions.

“Er is hier iets heel bijzonders gaande”, jubelde voormalig aanvaller Alan Shearer in de studio van de BBC. De oud-international ziet Engeland groeien in het toernooi. “We begonnen wat moeizaam, maar iedere wedstrijd wordt beter. Echt heel, heel erg positief. Goed gedaan Gareth en goed gedaan Engeland! Mijn hoofd zegt me dat ik rustig moet blijven, maar mijn hart wordt meegesleept.” Rio Ferdinand heeft naar eigen zeggen ‘nóg meer vertrouwen’ in een goede afloop'. “Het grootste compliment dat ik deze ploeg kan geven is dat ik nog nooit eerder zo'n hecht collectief heb gezien.”

“Alle spelers die invallen hebben een positieve invloed op de wedstrijd. De manager gebruikt zijn hele selectie. Deze ploeg is heel moeilijk te bestrijden”, benadrukte de oud-verdediger. Harry Kane, die twee keer scoorde tegen Oekraïne, vindt het ook tijd voor een prijs. "We zijn op de goede weg en zijn waar we wilden zijn. Voor het WK van drie jaar geleden hebben we een plan opgesteld en doen het stap voor stap. Het WK was geweldig, al kwamen we net tekort, en in de Nations League hebben we het ook goed gedaan.”

“Nu moeten we verder dan dat zien te komen. Woensdag moeten we de volgende stap zetten met een meer ervaren ploeg dan we in 2018 hadden. We spelen bij onze clubs ook grote wedstrijden en zijn vol vertrouwen. Hopelijk houden we dat vast.” Italië en Spanje spelen dinsdag op Wembley de eerste halve finale, een dag later staat Engeland-Denemarken in hetzelfde stadium op de planning. De finale is zondag, eveneens in Londen.