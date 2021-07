Finalekansen voor Björn Kuipers nemen toe na opgedoken beelden

Zaterdag, 3 juli 2021 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Björn Kuipers hoopt volgende week zondag met het fluiten van de EK-finale de kroon op zijn carrière te zetten. De scheidsrechter floot zaterdag de kwartfinale tussen Tsjechië en Denemarken (1-2) en leek een kleine fout te hebben gemaakt in aanloop naar de eerste Deense goal. Nieuwe beelden bewijzen echter het gelijk van Team Kuipers en zorgen ervoor dat de ervaren volop arbiter in de race blijft voor de finale.

Kuipers kende na vijf minuten op aangeven van zijn assistent Erwin Zeinstra een hoekschop toe aan Denemarken. Uit die standaardsituatie kopte Thomas Delaney vervolgens de openingstreffer binnen. Op de beelden die aanvankelijk op tv werden getoond leek Kasper Dolberg de bal in aanloop naar de hoekschop het laatst te raken, maar de kijker blijkt op het verkeerde been te zijn gezet. Een ander camerastandpunt toont aan dat Ondrej Celustka de bal nog licht met zijn vingers toucheerde, waardoor de Deense hoekschop terecht was.

Quick one to end the corner controversy, maybe. This angle shows the ball went out off the Czech player’s hand. #DEN #CZEDEN #CZE #Euro2020 pic.twitter.com/DLulxstTrl — Dan Salisbury-Jones (@dsj_itv) July 3, 2021

Voor het overige kende Kuipers geen controversiële momenten in de kwartfinalewedstrijd. De Nederlander lijkt goede papieren te hebben om de finalewedstrijd op Wembley te mogen leiden. Michael Oliver, Anthony Taylor (beiden Engels), Antonio Mateu Lahoz, Carlos del Cerro Grande (beiden Spaans) en Daniele Orsato (Italiaans) zijn afgevallen, omdat hun vertegenwoordigende land in de halve finale staat. Danny Makkelie is nog actief op het EK, terwijl de Duitser Felix Brych en de Turk Cüneyt Çakir de belangrijkste concurrenten van Kuipers lijken.