Engeland vernedert Oekraïne en bereikt halve finale EK

Zaterdag, 3 juli 2021 om 22:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:54

Engeland heeft zich als laatste ploeg geplaatst voor de halve finales van het EK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate kende zaterdagavond weinig problemen met Oekraïne en was met name in de tweede helft oppermachtig: 0-4. Harry Kane was verantwoordelijk voor twee doelpunten, terwijl ook Harry Maguire en Jordan Henderson tot scoren kwamen. Engeland hoopt zich woensdag via Denemarken te plaatsen voor de finale, wat de beste prestatie ooit zou zijn op een EK.

Southgate van Engeland verraste door Jadon Sancho in de basis te zetten. De aanvaller, die deze week overstapte van Borussia Dortmund naar Manchester United, moest het tot op heden doen met slechts zeven speelminuten op de eindronde, maar kreeg verrassend de voorkeur boven Bukayo Saka. De rechtsbuiten kwam echter nauwelijks in het stuk voor. Engeland viel met name aan vanaf de linkerflank en opende op die manier ook de score in de vierde minuut. Raheem Sterling trok binnendoor langs Mykola Shaparenko en verstuurde een steekpass richting Harry Kane, die in het strafschopgebied slechts één balaanraking nodig had om te scoren.

Sterling bereidde voor de zesde keer een doelpunt van Kane voor in dienst van Engeland. Nooit eerder in de 21ste eeuw leverde één speler zoveel assists voor andere speler bij the Three Lions. Na het openingsdoelpunt speelde Engeland geduldig. Oekraïne meldde zich pas in de slotfase van de eerste helft aan het front, maar stelde doelman Jordan Pickford niet serieus op de proef. Engeland werd nog wel enkele keren dreigend in het eerste bedrijf. Na 32 minuten vuurde Declan Rice een afvallende bal tegen de vuisten van Georgi Bushchan; vijf minuten voor rust kreeg Sancho een kans, maar hij stond buitenspel.

In de tweede helft trok Engeland de wedstrijd volledig naar zich toe. Na iets meer dan een minuut zorgde Harry Maguire voor de 0-2, door boven Mykola Matviyenko uit te torenen na een indraaiende vrije trap van Luke Shaw en raak te koppen. Ook de 0-3 werd voorbereid door Shaw: de linksback verstuurde een scherpe voorzet, waarna de vrijstaande Kane door de benen van doelman Bushchan raak kopte. Diezelfde Bushchan voorkwam in minuut 62 dat Kane met een poeier vanbuiten het strafschopgebied zijn hattrick zou completeren, maar door een kopbal van invaller Jordan Henderson uit de daaropvolgende corner kwam Engeland toch op 0-4. De middenvelder maakte zijn eerste doelpunt in zijn 62ste interland; nooit eerder moest een speler zó lang wachten op zijn eerste interlandgoal voor Engeland. Sol Campbell (47 interlands) was de vorige 'recordhouder'.