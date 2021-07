Eerste foto van Christian Eriksen na ontslag uit ziekenhuis duikt op

Zaterdag, 3 juli 2021 om 22:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:37

Christian Eriksen heeft voor het eerst sinds zijn ontslag uit het ziekenhuis in Kopenhagen van zich laten horen. De 29-jarige Deen, die na een hartstilstand op het EK een inwendige defibrillator (ICD) kreeg ingebracht, poseert op Instagram met een jonge fan.

Eriksen werd op het op het strand van Tidvilde Strand in het noorden van Denemarken, op ongeveer 60 kilometer van de hoofdstad Kopenhagen, gespot door Bjørn Bindzus. De elfjarige voetbalfan zag Eriksen en zijn vriendin lunchen en vroeg om een foto. "Ik was nerveus en sprakeloos", aldus Bindzus tegenover het Deense BT Sport. "Toen ik naar een foto vroeg, zei hij meteen ‘ja, geen probleem’. Hij zag er gezond en wel uit. Het was leuk om hem te zien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eriksen kreeg op 12 juni in het EK-duel met Finland een hartstilstand. Het herstel van de spelmaker verloopt goed, al is nog niet duidelijk of hij terugkeert als voetballer. Denemarken bereikte zaterdagavond de halve finale van het EK door te winnen van Tsjechië (1-2). "Het incident met Christian heeft iets met de groep gedaan", zei aanvoerder Simon Kjaer na de wedstrijd in Bakoe tegen het Deense DR. "We weten dat we de mensen om ons heen kunnen vertrouwen en dat een ploeggenoot je zal helpen als je in de problemen zit. We kunnen blijven pushen doordat het goed gaat met Christian. Hij weet dat we voor hem spelen."

Bondscoach Kasper Hjulmand zei na de kwartfinale dat hij nog elke dag aan Eriksen denkt. "Hij had hier moeten zijn, maar we nemen hem nu in ons hart mee naar Wembley", aldus de coach. "Het is fantastisch om te zien hoeveel medeleven en liefde deze spelers aan elkaar geven." Denemarken staat woensdag in de halve finale tegenover de winnaar van het duel tussen Oekraïne en Engeland.