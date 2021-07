Johan Derksen maakt ‘psychopaat’ en ‘humpie-dumpie’ met de grond gelijk

Zaterdag, 3 juli 2021 om 21:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:06

Johan Derksen en René van der Gijp hebben zich zeer kritisch uitgelaten over de toespraak van Louis van Gaal bij de uitzwaaitraining van de Oranje Leeuwinnen. De voormalig bondscoach van Oranje was zaterdagmiddag aanwezig op het complex van de KNVB en nam Oranje op de hak. Het optreden van Van Gaal schiet met name bij Derksen in het verkeerde keelgat, zo geeft hij te kennen tijdens De Oranjezomer.

“Dit is niet chic”, is de eerste reactie van Van der Gijp op het bezoek van Van Gaal aan de Leeuwinnen. “Het is zo makkelijk, want dit vindt iedereen. Je gaat naar die meisjes, of Leeuwinnen, toe, en dan vind ik dat hij het daarbij moet houden. Hij wenst ze alle succes van de wereld en daarmee is het klaar.”

Louis van Gaal deelt een sneer uit aan de mannen van Oranje! ?? pic.twitter.com/0yT8dG3lfw — ESPN NL (@ESPNnl) July 3, 2021

Van Gaal kwam langs op de training om de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman moed in te spreken in aanloop naar de Olympische Spelen, en maakte van de gelegenheid gebruik om een sneer uit te delen aan Oranje. “Kijk nu eens naar het Europees Kampioenschap voor de heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen. En ik heb altijd onder Sarina Wiegman gezien dat er een team stond, waar men voor elkaar door het vuur gaat", doelde hij op de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. "Dus zorg ervoor dat je als team met jullie coach naar de Olympische Spelen gaat om daar goud te halen. Veel succes”, aldus Van Gaal.

“Ik heb de laatste dagen alweer zó veel verschrikkelijke beelden gezien van die gozer”, zegt Derksen wanneer hij het optreden van Van Gaal te zien krijgt. “Dit moeten we Nederland niet aandoen: wat een zelfingenomen kwal van een gozer. Nu wordt hij daar weer als een soort goeroe uitgenodigd om die dames toe te spreken en dan grijpt hij meteen zijn kans om het Nederlands elftal een sneer te geven. Helaas is het zo armzalig dat we niet meer leiders dan die twee hebben”, doelt de analyticus op Van Gaal en Henk ten Cate, die zich overigens niet beschikbaar stelt voor eventueel bondscoachschap.

“Kijk, als Dick Advocaat Giovanni van Bronckhorst nou als assistent meeneemt, dan vind ik dat best een aanvaardbaar duo. Die directeur (Nico-Jan Hoogma, red.) heeft heel stoer geroepen: ‘We gaan nu voor een leider.’ Maar de leider die ze zoeken is er helemaal niet. De enige leider die er is, is die ‘humpie-dump’ daar”, zegt Derksen terwijl hij naar een foto van Van Gaal wijst. “Die man heeft zoveel negatieve kanten, die gaan ze dus niet nemen. En ik zou hem ook niet nemen. Ik ben begaan met het lot van het Nederlandse voetbal, en dat wordt nu aan een psychopaat overgeleverd”, aldus de analist.

Van Gaal wordt nadrukkelijk naar voren geschoven om de vertrokken Frank de Boer op te volgen als keuzeheer van Oranje. Hij reikte zaterdag ook de FIFA-prijzen voor de beste vrouwelijke coach en de beste speelster van 2020, die in december al waren bekendgemaakt, aan respectievelijk Wiegman en Miedema uit. “De beste coach van de wereld: dat heb ik zelfs nog nooit bereikt”, grapte Van Gaal tegen Wiegman. De Oranje Leeuwinnen maken zich op voor hun deelname aan de Olympische Spelen in Tokyo. De selectie van Wiegman is in de groepsfase ingedeeld bij Zambia, China en Brazilië.