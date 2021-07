Southgate verrast met eerste basisplaats op EK voor Jadon Sancho

Zaterdag, 3 juli 2021 om 19:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:19

Jadon Sancho maakt zaterdagavond zijn opwachting in de basis in de kwartfinale van het EK tegen Oekraïne. De Engelse aanvaller, die deze week overstapte van Borussia Dortmund naar Manchester United, moest het tot op heden doen met slechts zeven speelminuten op de eindronde, maar krijgt nu verrassend de voorkeur boven Bukayo Saka. Ook lijkt Gareth Southgate van het 3-4-3-systeem over te stappen naar 4-3-3.

Kieran Trippier wordt kind van de rekening van de wijziging van de formatie bij Engeland. De plek van de rechtervleugelverdediger wordt ingenomen door Kyle Walker, die tegen Duitsland (2-0 winst) nog als een van de drie centrale verdedigers speelde. Voor het overige houdt Southgate zijn elftal in tact en dus vormen John Stones en Harry Maguire nu een tweemanscentrum. Luke Shaw blijft spelen als linkervleugelverdediger.

In plaats van Trippier komt Mason Mount in het elftal. De aanvallende middenvelder wordt verwacht vlak voor het controlerende blok bestaande uit Declan Rice en Kalvin Phillips. Voorin moeten Sancho en Raheem Sterling centrumspits Harry Kane van bespeelbare ballen voorzien.

Oekraïne lijkt ten opzichte van de wedstrijd tegen Zweden (1-2 winst na verlenging) te veranderen van een 4-3-3-formatie naar 3-4-1-2. Vitaliy Mykolenko maakt op de linkervleugel zijn eerste minuten op het EK en komt in het elftal voor Taras Stepanenko. Blikvangers Oleksandr Zinchenko en Andriy Yarmolenko zijn gewoon van de partij. Oekraïne moet het stellen zonder Artem Besedin, die tegen Zweden als invaller een zware knieblessure opliep.

Opstelling Oekraïne: Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Karavaev; Sydorchuk, Zinchenko, Mykolenko; Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Mount, Phillips; Sancho, Kane, Sterling