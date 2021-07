Dolberg verzilvert waanzinnige voorzet en schiet Denemarken naar Wembley

Zaterdag, 3 juli 2021 om 19:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:55

Denemarken heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de halve finale van het EK. In Baku, waar Björn Kuipers de scheidsrechter was, was de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand met 1-2 te sterk voor Tsjechië. De halve eindstrijd wordt woensdag om 21.00 uur afgewerkt op Wembley. Denemarken zal het dan opnemen tegen de winnaar van de ontmoeting, die later op de zaterdagavond plaatsvindt, tussen Oekraïne en Engeland.

De Denen schoten voortvarend uit de startblokken, want in de vijfde speelminuut werd de voorsprong al gevonden. Jens Stryger Larsen mocht vanaf de rechterkant aanleggen voor een op onterechte wijze verkregen hoekschop, die hij richting Thomas Delaney trapte. De middenvelder werd ter hoogte van de penaltystip volledig over het hoofd gezien door de Tsjechische defensie, waardoor Delaney alle ruimte kreeg om binnen te knikken: 0-1.

Na een klein kwartier spelen kreeg Denemarken wederom een goede mogelijkheid om te scoren. Op de hoek van het vijfmetergebied kwam Mikkel Damsgaard in kansrijke positie, maar de volley die volgde werd gepareerd door de oplettende doelman Tomás Vaclík. De Denen roken bloed en creëerden enkele minuten later alweer de volgende kans. Enigszins verrast kreeg Delaney in de zestien de bal voor zijn voeten van Stryger Larsen, waardoor eerstgenoemde het leer net niet tussen de palen kreeg.

Tsjechië zocht met name de aanval over de rechterflank; veel gevaar leverden de offensieve intenties echter niet op. Gevaar was er wel toen Denemarken op slag van rust de aanval via de linkerkant zocht. Joakim Maehle had met buitenkant rechts een zeer fraaie voorzet in huis. Martin Braithwaite dook net onder de bal door, maar Kasper Dolberg stond op de juiste plek om de 0-2 binnen te schieten. Het was alweer de derde treffer voor de spits, die in de achtste finale tweemaal doel trof tegen Wales.

Bondscoach Jaroslav Silhavy was logischerwijs niet tevreden met de tussenstand en besloot een dubbele wissel door te voeren. Die beslissing sorteerde vrijwel direct het gewenste effect. Michael Krmencik, die het veld betrad ten koste van Lukás Masopust, beproefde van circa twintig meter zijn geluk met een veelbelovend schot maar zag hoe doelman Peter Schmeichel de inzet tot een corner verwerkte. Uit de hoekschop die volgde kreeg Antonín Barák de bal net buiten de zestien voor zijn voeten. De middenvelder van Slavia Praag zag zijn kans schoon en produceerde een gevaarlijke doelpoging, die echter wederom veredeld werd door Schmeichel.

Tsjechië vond de aansluitingstreffer in de vijftigste speelminuut alsnog. Vladimír Coufal kreeg de ruimte om voor te zetten vanaf de rechterkant en vond Patrik Schick, die met een volley in de linkerbenedenhoek doel trof: 1-2. Het was de vijfde treffer op het EK voor de spits van Bayer Leverkusen en evenaarde daarmee het doelpuntentotaal van mede-topscorer Cristiano Ronaldo. Niet veel later werd Dolberg naar de kant gehaald ten faveure van Yussuf Poulsen. De invaller zorgde tot tweemaal toe voor veel gevaar, maar stuitte beide keren op Vaclík. Laatstgenoemde had in de slotfase ook een uitstekende redding in huis op een poging van dichtbij van Maehle. Tsjechië probeerde het tij nog te keren, maar uitschakeling werd niet meer voorkomen.