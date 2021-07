Lennard Hartjes maakt indruk en mag mee op trainingskamp Feyenoord

Zaterdag, 3 juli 2021 om 19:17 • Dominic Mostert

Arne Slot neemt twee jeugdspelers mee op trainingskamp naar Oostenrijk. De trainer van Feyenoord heeft Antoni Milambo en Lennard Hartjes toegevoegd aan de groep die maandag afreist naar Schruns, zo meldt het Algemeen Dagblad. Beide talenten kregen al de nodige speeltijd in de eerste twee oefenwedstrijden van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Volgens de krant werd Milambo door de jeugdopleiding van Feyenoord naar voren geschoven toen Slot begon over spelers die een kans zouden verdienen in de voorbereiding. De zestienjarige aanvallende middenvelder viel tegen AA Gent (1-1) dertien minuten voor tijd in en speelde zaterdag een halfuur mee tegen AEK Athene (2-1). Hartjes is Slot zelf opgevallen. "Ik neem ze allebei mee op trainingskamp naar Oostenrijk", vertelt de trainer.

"Er gaan 23 plus één speler mee. Die ene speler is João Teixeira", aldus Slot. Hartjes deed de gehele tweede helft mee tegen Gent en viel tegen AEK een halfuur voor tijd in. Het talent, in 2015 overgenomen uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, maakte indruk in de oefenduels: de brutale controleur oogt rustig aan de bal, heeft een goed overzicht en lijkt altijd aanspeelbaar. Slot is niet verbaasd door zijn optredens. "Ik had beelden van jeugdwedstrijden bekeken en Hartjes viel mij op omdat hij zo makkelijk bewoog en vaardig was aan de bal."

De selectie van Feyenoord vertrekt maandag naar Oostenrijk. De Rotterdammers blijven een week in Schruns, dat dicht bij de grens met Zwitserland ligt. Woensdagavond wordt in Oostenrijk een oefenwedstrijd gespeeld tegen FC Zürich. Feyenoord belegde in 2017 al een trainingskamp in Schruns.