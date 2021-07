De Telegraaf weet salaris Frank de Boer en van zijn droomopvolgers

Zaterdag, 3 juli 2021 om 19:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:27

Na het afzeggen van Henk ten Cate voor het bondscoachschap van Nederland, klinkt meer en meer de roep om een buitenlandse trainer. Volgens Mike Verweij is het echter uitgesloten dat de KNVB een grote naam als Arsène Wenger kan aantrekken. Dat heeft alles te maken met het salarisbudget van de voetbalbond: Frank de Boer verdiende volgens de journalist van De Telegraaf 'slechts' 1,2 miljoen euro bruto per jaar bij de KNVB.

"Ik zag allerlei namen voorbij komen", zegt Verweij in de podcast Kick-off. "Josep Guardiola, die verdient dertien miljoen euro netto bij Manchester City, bij De Boer was het 1,2 miljoen brúto. Tja, tel maar uit. Antonio Conte werd ook genoemd: die vond acht miljoen euro netto te min bij Tottenham Hotspur. Wenger zag ik voorbij komen: die heeft een adviseursrol bij de FIFA, 2,5 miljoen euro netto. En Joachim Löw verdient bij de Duitse voetbalbond vier miljoen euro netto. Ik weet niet of iedereen die zelf voetbalt drie keer contributie wil betalen... het kan natuurlijk gewoon niet."

Valentijn Driessen voegt toe dat Oranje voor buitenlandse coaches sowieso niet heel aansprekend is. "Wij vinden het Nederlands elftal natuurlijk allemaal geweldig, hét uithangbord", aldus Driessen. "Dat is het natuurlijk ook voor ons, maar die buitenlanders kijken er toch iets anders naar. Zinédine Zidane raakt echt niet onder de indruk van Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal van de KNVB, red.), die zich zou kunnen melden."

Verweij kan zich vinden in de woorden van zijn collega. "Een buitenlandse coach kijkt naar Oranje en denkt: misschien is het de nummer zeven, acht, negen van Europa. Dit EK zijn ze bij de beste zestien van Europa gekomen, niet eens bij de beste acht dus. Ga met dit elftal dan maar eens presteren. Dan moet je er al doorheen kijken, hoeveel potentie erin dat elftal zit. Dat kan een buitenlander waarschijnlijk veel minder goed dan een Nederlander."

Driessen hoopt in elk geval dat de KNVB een prestatieclausule in het contract van de nieuwe bondscoach zet. "Er zijn voldoende coaches voorhanden. Wat ik wel heel goed vond van wat de KNVB had opgenomen in het contract met De Boer: prestaties eisen. Op het moment dat je de kwartfinale van het EK niet haalt, is het gewoon einde verhaal. Dat moet je met de nieuwe bondscoach ook doen. Ten eerste moet je je kwalificeren voor het WK, anders is het sowieso einde verhaal. En daarna moet je minstens tot de laatste acht komen van het WK."