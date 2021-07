Shurandy Sambo: ‘Het vergroot mijn kansen als hij weggaat bij PSV’

Zaterdag, 3 juli 2021 om 19:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:23

Shurandy Sambo hoopt komend seizoen zijn doorbraak te beleven bij PSV. De negentienjarige rechtsback, afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, speelde zaterdag mee in de tweede helft van het oefenduel met het Belgische RWD Molenbeek (6-2). Sambo beseft dat zijn kansen op speeltijd toenemen als Denzel Dumfries naar aanleiding van zijn sterke optredens op het EK een transfer zou maken.

In een interview met ESPN wordt Sambo gevraagd of hij 'een beetje hetzelfde type' is als Dumfries. "Wel gewoon opkomend", antwoordt de jongeling. "Ik probeer daar met techniek wel meer aan toe te voegen. Zeker het loopvermogen probeer ik wel van hem te leren." Sambo weet dat een vertrek van Dumfries voor hem goed kan uitpakken. "Ja, natuurlijk. We zijn ook vrienden, dus je hoopt sowieso dat hij het goed doet op het EK. Dat geldt ook voor Cody (Gakpo, red.), Donyell (Malen) en alle spelers van PSV. Het vergroot mijn kansen wel als hij weggaat. Dan ben ik alleen maar blij."

Vertrek Dumfries? Sambo pakt met alle liefde zijn kans bij PSV! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) July 3, 2021

In gesprek met het Eindhovens Dagblad herhaalt Sambo dat hij veel van Dumfries probeert op te steken. "Hij heeft het heel goed gedaan bij Oranje en voor mij is het dus wachten op mijn kans als hij een transfer gaat maken. Afgelopen seizoen heb ik veel met hem gepraat over zijn manier van spelen en over wat ik van hem kan leren, zoals bijvoorbeeld het omgaan met je loopvermogen. Ik probeer ook op te komen en mijn techniek daaraan toe te voegen."

Sambo maakte in de laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal. Hij mocht op bezoek bij FC Utrecht (1-1) veertien minuten voor tijd invallen. In de Keuken Kampioen Divisie speelde Sambo vorig seizoen 35 wedstrijden voor Jong PSV, waarin hij zes doelpunten maakte en vijf assists gaf. PSV maakte vorige week vrijdag bekend dat de rechtsback mee mag trainen bij de A-selectie van Roger Schmidt. Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gaf aan dat Sambo een aanbieding heeft gekregen voor een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt volgend jaar af.

In de eerste helft van het oefenduel met RWD Molenbeek fungeerde de multi-inzetbare Phillipp Mwene, overgekomen van 1. FSV Mainz 05, als rechtsback. Na de wedstrijd gaf Schmidt aan dat hij rekent op een vertrek van Dumfries. Ook Malen verwacht hij niet meer terug te zien. "Ik verwacht niet meer dat ze terugkeren op De Herdgang", zei de trainer. "Het was na vorig seizoen eigenlijk al duidelijk dat ze een stap naar het buitenland wilden maken. Dat verwacht ik nog steeds."