Slot denkt aan nieuwe positie voor Linssen: ‘Het zou eigenlijk altijd kunnen’

Zaterdag, 3 juli 2021 om 18:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:06

Bryan Linssen heeft zaterdag pas voor de tweede keer sinds zijn overstap naar Feyenoord als rechtsbuiten gespeeld. In het oefenduel met AEK Athene (3-1 winst) begon de aanvaller aan de linkerkant, maar trainer Arne Slot besloot om zijn pupil na de drinkpauze in de eerste helft vanaf de rechterflank te laten fungeren. Die beslissing sorteerde het gewenste effect, want vanaf dat moment wisten de Rotterdammers liefst driemaal te scoren.

“Voor mijn gevoel werd de rechterkant meer gezocht”, reageert Linssen voor de camera van TV Rijnmond op de wissel. “De trainer wilde dat ik ging wisselen met Sinisterra en uiteindelijk moesten we voor diepgang zorgen. De eerste keer dat ik diepging, kreeg ik meteen de bal en was die kans een ook een goal. Dan blijf je dat doen en dan word je steeds gevaarlijker. Het geeft vertrouwen. Of het op deze manier ook in de competitie zou kunnen? Tuurlijk. Als het hier kan, dan kan het altijd”, aldus Linssen, die pas voor de tweede keer in het shirt van Feyenoord vanaf de rechterkant speelde. Namens zijn vorige werkgever, Vitesse, speelde de aanvaller in totaal slechts 91 minuten vanaf de rechterflank.

Feyenoord keek na een kwartier spelen, door toedoen van Muamer Tankovic, tegen een 0-1 achterstand aan. Hoewel de Rotterdammers domineerden, kon het spel in de voorste linie Slot duidelijk niet bekoren. Zodoende besloot hij Linssen over te hevelen naar de rechterflank en stuurde hij Sinisterra naar de linksbuitenpositie. Vanaf dat moment begon de Rotterdamse formatie te draaien. In de 29ste speelminuut tekende Linssen de gelijkmaker aan.

De aanvaller werd op maat bediend door Marcos Senesi, controleerde de bal met de borst en verschalkte doelman Panagiotis Tsintotas met een fraaie lob: 1-1. Drie minuten later kwam de 2-1 al op het scorebord te staan door een treffer van Naoufal Bannis en de 3-1 eindstand werd ruim acht minuten voor rust aangetekend. Na slecht uitverdedigen van AEK veroverde Linssen de bal en schoof Sinisterra voor een leeg doel binnen: 3-1. Na afloop van het oefenduel was Linssen erg te spreken over het optreden van zijn ploeg en zijn rol als rechtsbuiten.

Ook Slot zelf verschijnt voor de camera en reageert op zijn bewuste beslissing om de voorhoede om te gooien. “Om Marcos Senesi meer afspeelopties te geven, koos ik er bewust voor om Bryan na de drinkpauze aan de rechterkant neer te zetten. Ik vond hem veel actiever dan Luis. Op het moment dat Bryan loopacties in de diepte maakt, geef je Marcos nog een extra afspeelmogelijkheid. De mooie beloning was dat zowel Bryan als Luis nog een goal wisten te maken”, zegt de oefenmeester, die ook voorsorteert op een mogelijk vertrek van Steven Berghuis.

"Uiteraard ben ik ermee bezig, omdat het iets voor ons zou kunnen betekenen als Berghuis naar een andere club zou gaan. Het houdt de jongens ook vast wel bezig, maar ik heb niet de indruk dat de spelersgroep er door wordt afgeleid", besluit Slot. Op 5 juli speelt Feyenoord zijn volgende vriendschappelijke wedstrijd, waarin FC Zürich te tegenstander is.