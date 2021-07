Feyenoord rekent in tien minuten af met AEK bij officieus debuut Pedersen

Zaterdag, 3 juli 2021 om 15:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:01

Feyenoord heeft zaterdagmiddag de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding in winst omgezet. De ploeg van Arne Slot was op het eigen trainingscomplex met 3-1 te sterk voor AEK Athene, dat eerder deze week met 3-1 won van Vitesse. Bryan Linssen, Naoufal Bannis en Luis Sinisterra namen de doelpunten voor hun rekening. De deze week aangesloten Marcus Holmgren Pedersen stond aan de aftrap en maakte daarmee zijn officieuze debuut voor de Rotterdammers. Het duel tegen AEK was voor Feyenoord de tweede krachtmeting in de voorbereiding. Afgelopen weekend eindigde het oefenduel met AA Gent in 1-1.

Naast Pedersen was er ook voor Guus Til een basisplek ingeruimd. De aanwinst maakte afgelopen weekend echter al zijn officieuze debuut in de oefenwedstrijd tegen Gent. Voor Leroy Fer was er, net als tegen Gent, een rol als centrale verdediger weggelegd. Feyenoord dacht al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen via Bannis. De centrumspits vocht zich knap terug in een duel en rondde af, maar beging in aanloop naar de treffer een overtreding. Aan de andere kant was Muamer Tankovic na een kwartier spelen wel trefzeker. De voormalig speler van AZ was Mark Diemers te snel af en schoof de bal langs Justin Bijlow: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord domineerde in het eerste kwart van de wedstrijd en leek amper van slag door de tegentreffer. Na een half uur spelen was het Linssen die de stand gelijk trok. De aanvaller werd op maat bediend door Marcos Senesi, controleerde de bal met de borst en verschalkte Panagiotis Tsintotas met een fraaie lob: 1-1. Amper drie minuten later was het wederom raak. Sinisterra zorgde aan de linkerkant van het strafschopgebied voor het voorbereidende werk en bezorgde het leer bij Bannis, voor wie het vervolgens een koud kunstje was om de bal in de rechterhoek te plaatsen: 2-1.

Op slag van rust stond Sinisterra zelf aan het einde van een Feyenoord-aanval. Na slecht uitverdedigen van AEK veroverde Linssen de bal en schoof Sinisterra voor een leeg doel binnen: 3-1. Slot wisselde vervolgens driemaal en haalde Pedersen, Tyrell Malacia en Diemers naar de kant. De Rotterdammers namen in het tweede bedrijf beduidend gas terug en mochten van geluk spreken dat Karim Ansarifard de spanning niet al vroeg in de tweede helft terugbracht. Senesi en Bijlow wisten een tegentreffer ternauwernood te voorkomen. Domper was het uitvallen van Til, die na een klein uur spelen geblesseerd naar de kant leek te gaan en zich moest laten vervangen, alvorens Slot nog een zevental wissels doorvoerde.