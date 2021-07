Louis van Gaal verrast met aanwezigheid op KNVB-complex

Zaterdag, 3 juli 2021 om 12:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:15

Louis van Gaal heeft zich zaterdagmiddag verrassend genoeg laten zien op het complex van de KNVB. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal was in Zeist om na de uitzwaaitraining van de Oranje Leeuwinnen zowel Sarina Wiegman als Vivianne Miedema te verrassen. Hij zweeg echter over een eventuele rentree als bondscoach van Oranje, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Van Gaal reikte de FIFA-prijzen voor de beste vrouwelijke coach en de beste speelster van 2020, die in december al waren bekendgemaakt, aan respectievelijk Wiegman en Miedema uit. “De beste coach van de wereld: dat heb ik zelfs nog nooit bereikt”, grapte Van Gaal tegen Wiegman. De Oranje Leeuwinnen maken zich op voor hun deelname aan de Olympische Spelen in Tokyo. De selectie van Wiegman is in de groepsfase ingedeeld bij Zambia, China en Brazilië.

Beste duo in Nederland. Van Gaal die de FIFA Award overhandigt aan Sarina Wiegman. 'Beste coach ter wereld, dat is zelfs mij niet gelukt.' pic.twitter.com/iRDw6ju6hl — Annemarie Postma (@Postma11) July 3, 2021

Van Gaal zweeg tegen de aanwezige media over het eventuele bondscoachschap van het Nederlands elftal als opvolger van de vertrokken Frank de Boer, al was zijn aanwezigheid voor circa duizend toeschouwers in Zeist sowieso een opmerkelijke verrassing. Andries Jonker gaf zaterdagmorgen in de YouTube-show van Voetbal International te kennen dat de KNVB contact moet zoeken met Van Gaal. “Voor mij is één en één twee. Je moet bij de KNVB iemand hebben die af en toe roept. Iemand die zegt, ik denk dat we die kant op moeten met het Nederlands elftal. Dan blijft er maar één over.”

Jonker was de rechterhand van Van Gaal bij zowel Barcelona als Bayern München. “Hij roept altijd dat hij geen trainer meer wil zijn. Ik denk de situatie iets beter te kennen. Elke dag naar de club, dat wil hij niet meer. Maar een eindtoernooi of een kortdurende kwalificatie kan je hem vragen. Bel hem, dan weet je het. Hij kan dit plooien, of de spelers het leuk vinden of niet.” De KNVB heeft weinig tijd, want Oranje wacht op 1 september al de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in Oslo tegen Noorwegen.