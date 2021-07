‘Turkse promovendus hoopt op komst van Mario Balotelli en deal met PSV’

Zaterdag, 3 juli 2021 om 10:15 • Chris Meijer • Laatste update: 10:22

Adana Demirspor keert komend seizoen na een afwezigheid van 26 jaar terug op het hoogste niveau van het Turkse voetbal en heeft ambitieuze plannen om daar een goede indruk achter te laten. De promovendus versterkte zich reeds met de transfervrije Younès Belhanda. Fanatik schrijft dat de komende tijd ook Mario Balotelli en Bruma naar het zuiden van Turkije moeten worden gehaald.

PSV verhuurde Armindo Tué Na Bangna, zoals Bruma voluit heet, afgelopen seizoen aan Olympiacos. Bij de Griekse club kwam de 26-jarige vleugelaanvaller tot 33 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 3 assists. Olympiacos had een optie tot koop ter waarde van zeven miljoen euro in de huurovereenkomst opgenomen, die niet werd gelicht. De Grieken hoopten tot een lagere transfersom te komen, mede doordat Bruma een jaarsalaris van twee miljoen euro opstrijkt.

Daar stemde PSV niet mee in, waardoor Bruma volgend seizoen niet voor Olympiacos zal spelen. Adana Demirspor hoopt de negenvoudig Portugees international te kunnen verleiden tot een terugkeer naar Turkije, waar hij eerder voor Galatasaray en Gaziantepspor uitkwam. Bruma werd medio 2019 door PSV voor circa twaalf miljoen euro overgenomen van RB Leipzig en zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2023. Hij kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken in Eindhoven. Hij kwam niet verder dan 21 competitieduels en scoorde slechts drie keer.

Adana Demirspor heeft de nodige ambities op de transfermarkt. Belhanda vormde de eerste grote aankoop van de promovendus. De 31-jarige aanvallende middenvelder zat sinds hij in maart bij Galatasaray vertrok zonder club en kon daardoor transfervrij worden opgepikt. Ook Balotelli zit momenteel zonder club, nadat zijn contract bij AC Monza afliep. Adana Demirspor hoopt de dertigjarige spits te kunnen verleiden tot een overstap naar Turkije.