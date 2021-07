Kevin De Bruyne speelde met scheur in zijn enkelbanden: ‘Het is een mirakel’

Zaterdag, 3 juli 2021 om 09:08

Kevin De Bruyne kon vrijdagavond niet voorkomen dat België in de kwartfinale van het EK werd geëlimineerd door Italië, dat in de Allianz Arena van München met 1-2 wist te winnen. De dertigjarige middenvelder van Manchester City noemde het alleen al een overwinning dat hij op het veld kon staan. De Bruyne speelde tegen Italië namelijk met een scheur in zijn enkelbanden.

“Dat ik op het veld kon staan, was eigenlijk al een overwinning”, aldus De Bruyne. “Ik heb een scheur in mijn enkelbanden. Ik vroeg de medische staf om alles te doen om mij speelklaar te krijgen en ik moet die mensen bedanken. Wat ze realiseerden, is een mirakel. Ikzelf deed ook mijn best, maar het was niet genoeg. Met al die blessures (Eden Hazard speelde niet, red) kon België niet honderd procent zijn. Er waren te veel problemen”, zo tekent Het Nieuwsblad op uit de mond van De Bruyne.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Voor mij persoonlijk zijn de laatste vijf weken erg bizar geweest. Eerst die blessure in de Champions League-finale, daarna tegen Portugal”, sprak de middenvelder. “Ik wilde er ook zelf zo graag staan. Alles geven, om de ploeg te helpen. We vielen op een ploeg van grote klasse. Het verschil was minimaal, maar helaas in het voordeel van Italië. In de eerste helft waren zij beter. Ze scoren daarbij twee fantastische goals, al maken we bij dat eerste tegendoelpunt misschien een foutje. Wij hebben echter ook kansen gehad.”

“Na de rust was het balbezit nog steeds voor hen, maar waren we beter. Ja, er zullen mensen kwaad zijn en ontgoocheld, maar de supporters zullen wel gezien hebben dat we alles wilden geven”, aldus De Bruyne. Bondscoach Roberto Martínez liet zich in gesprek met Sporza in vergelijkbare bewoordingen uit. “We zijn op een zeer sterke tegenstander gebotst. Op dit niveau moet je de kwaliteiten van de tegenstander durven te benoemen. Zij hebben zich in de eerste helft beter aan de omstandigheden aangepast dan wij. Maar ik kan mijn spelers niets verwijten, ze hebben in de tweede helft een enorme vechtlust getoond."

“De spelers hebben niks fout gedaan. De uitvoering en de inzet waren er. Kevin De Bruyne heeft een ongelofelijke toewijding getoond. Ze hebben er alles aan moeten doen om hem op te lappen. Hij heeft de wedstrijd uitgespeeld en alles gegeven. Dat is de mentaliteit van deze ploeg”, stelt de bondscoach van België. “Iedereen thuis moet erg trots zijn op deze spelers. Jammer genoeg hebben we ons doel niet bereikt. We wilden op Wembley raken en de titel pakken. Daar zijn we altijd open over geweest. Maar we moeten trots zijn, de spelers hebben alles gegeven.”

Martínez wilde zich niet uitspreken over zijn toekomst als bondscoach. Zijn contract loopt nog door tot en met het WK van 2022. “Op dit moment kan ik moeilijk over iets anders praten dan over de nederlaag en onze uitschakeling. Ik wil ook geen emotionele uitspraken doen. De teleurstelling overheerst nu”, stelt de Spanjaard. Over een eventueel afscheid van enkele internationals deed hij eveneens geen uitspraken. “Dit hoeft niet het einde te zijn voor sommige spelers. De volgende wedstrijden zijn al in september, dat is niet zo lang meer. We moeten het stof eerst laten neerdwarrelen. Daarna kunnen we weer opbouwen.”