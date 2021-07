Vertonghen haalt uit naar Italianen: ‘Daarvoor hebben ze me te veel geïrriteerd’

Zaterdag, 3 juli 2021 om 08:12

Jan Vertonghen is niet echt te spreken over het gedrag van de Italianen. België werd vrijdagavond in de kwartfinale van het EK geëlimineerd door Italië, dat in de Allianz Arena van München met 1-2 te sterk was. De aanvoerder van de Rode Duivels wilde Italië na afloop geen complimenten maken, omdat de tegenstander hem teveel had geïrriteerd.

“Dit doet pijn. Het is een grote teleurstelling. Net als de vorige toernooien ga ik hierop terugkijken als een gemiste kans. Ook nu kan je kijken en analyseren waar het is foutgelopen”, zo tekent Sporza op uit de mond van Vertonghen. De verdediger van Benfica stond aan de basis van de openingstreffer, toen hij op de rand van het strafschopgebied de bal verloor en Nicolò Barella vervolgens zag scoren. “Op dat moment hadden we de bal een keer. We probeerden die in de ploeg te houden, maar dat was dus een verkeerde keuze.”

“Je eigen zestien is niet de beste ruimte om dat te doen. Ik had die bal weg moeten schieten”, gaat de aanvoerder van de Belgen verder. “Italië heeft een goede ploeg. Dat lees je af uit te statistieken, maar ik wil ze ook niet te veel complimenten geven. Daarvoor hebben ze me te veel geïrriteerd. Al moet ik dan misschien eerder naar de scheidsrechter kijken. Dat zijn excuses, ik weet het, want het zijn vooral die tegengoals waar we naar moeten kijken. Onze eigen schuld.”

“Dit komt hard aan”, zegt Thibaut Courtois voor de camera van de VRT. “Uiteindelijk weet je dat Italië een heel goede ploeg is die veel wedstrijden niet verloren heeft. Zij begonnen gretiger aan de wedstrijden. Wij hadden twee goede kansen, vooral die voor Kevin (De Bruyne, red.), maar hun keeper doet een geweldige redding. En ook Romelu had een prima kans. Het was een wedstrijd van details.

“Ik had het gevoel dat we nog hadden kunnen scoren, maar de voorzetten kwamen net niet aan. Het was een beetje het verhaal van net niet, we misten wat geluk. Maar dat we verliezen van een goeie ploeg. Dat is de verdienste van Italië. Ze waren een waardige tegenstander en speelden een goede wedstrijd”, vervolgt Courtois. De doelman beaamt dat dit misschien het laatste EK was voor de gouden generatie van België. “Tja, bij het volgende EK zijn we weer drie jaar verder. Dat is wel lang. We zullen nu zien. In oktober spelen we al de halve finale van de Nations League, hopelijk kunnen we daar een goede wedstrijd spelen en winnen. En dan volgt het WK al heel snel. Maar dit is een tik.”