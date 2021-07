Italiaanse media: Spinazzola lang aan de kant met gescheurde achillespees

Vrijdag, 2 juli 2021 om 23:36 • Yanick Vos • Laatste update: 23:46

Leonardo Spinazzola heeft volgens Italiaanse media vrijdagavond zijn achillespees gescheurd in de kwartfinale op het EK tegen België. De linksback van AS Roma verliet in de tweede helft in tranen per brancard. De linksbenige verdediger staat naar verwachting maanden aan de kant.

De wedstrijd was 77 minuten onderweg toen Spinazzola een sprintduel met Thorgan Hazard moest staken. Zonder dat de bal in de buurt was ging de linksback naar de grond en schreeuwde hij het uit van de pijn, om vervolgens in huilen uit te barsten. De Italiaans international werd vervolgens per brancard van het veld gedragen. Met zijn handen voor zijn ogen verdween hij in de catacomben.

Even voor zijn zware blessure voorkwam Spinazzola nog de gelijkmaker van Romelu Lukaku. De Belgische spits leek van dichtbij te kunnen scoren, maar door een ingreep van de Italiaan behield het team van bondscoach Roberto Mancini de 1-2 voorsprong. Italie trok de overwinning over de streep en neemt het in de halve finale op tegen Spanje. Voor Spinazzola zit het toernooi erop.

Spinazzola werd vrijdagavond vervangen door Emerson Palmerie, die hem naar alle waarschijnlijk ook in het restant van het EK zal vervangen. “Ik zag hem huilen, ik hoop dat het niets ernstigs is want hij is van grote waarde voor ons”, zei Lorenzo Insigne direct na afloop nog tegenover Sky Italia.