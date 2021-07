Spanje overleeft penaltyserie vol missers tegen tien Zwitsers

Vrijdag, 2 juli 2021 om 20:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:56

Spanje heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de halve finale van het EK 2020. In de Gazprom Arena te Sint-Petersburg nam de ploeg van bondscoach Luis Enrique het op tegen Zwitserland, dat met tien man eindigde en pas na strafschoppen verslagen werd. Na 120 speelminuten gaf het scorebord een 1-1 stand aan. Uiteindelijk werden de penalty’s beter genomen door de Spanjaarden: 1-3. In de halve eindstrijd, die dinsdag om 21.00 uur plaatsvindt op Wembley, zal la Roja het opnemen tegen de winnaar uit de confrontatie tussen België en Italië.

De grote afwezige aan de kant van de Zwitsers was Granit Xhaka, die zowel in de ontmoeting met Turkije (3-1 zege) als in de gewonnen clash met Frankrijk een gele kaart pakte en geschorst was. Zijn vervanger was Denis Zakaria, die een ongelukkig begin van de wedstrijd kende. Een afgeslagen hoekschop belandde buiten het zestienmetergebied voor de voeten van Jordi Alba. De linksachter creëerde ruimte voor het schot en schoot via het been van Zakaria de 0-1 binnen. Laatstgenoemde veranderde het schot van Alba dusdanig van richting dat de treffer de boeken inging als eigen doelpunt.

Niet veel later kreeg Zwitserland een nieuwe tegenvaller te verwerken. Na een stevig duel met Pau Torres bleef Breel Embolo buiten de lijnen met veel pijn liggen. De behendige buitenspeler was dusdanig gehavend dat hij de wedstrijd niet kon vervolgen en het veld moest verlaten ten faveure van Ruben Vargas. Spanje ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar een tweede treffer. In de 25ste minuut deed César Azpilicueta een serieuze duit in het zakje, maar zijn kopbal werd ternauwernood gepareerd door doelman Yann Sommer.

Tien minuten na de pauze kreeg Zakaria een goede mogelijkheid om zijn eigen doelpunt uit het eerste bedrijf te compenseren. Na een corner vanaf de linkerkant kreeg de verdedigende middenvelder zijn hoofd tegen de bal, maar zijn kopbal verdween rakelings naast de linkerpaal. Na ruim een uur spelen werden de Zwitsers wederom gevaarlijk. Na een fraaie dribbel over de linkerflank bezorgde Vargas een steekbal bij Steven Zuber, die van dichtbij kon binnenschieten maar stuitte op de oplettende doelman Unai Simón.

In de 68ste minuut werd de Zwitserse aanvalslust dan toch beloond. Na een aanval over de rechterflank en een gruwelijk misverstand in de Spaanse defensie kwam Remo Freuler in balbezit in de zestien. De middenvelder legde de bal breed op Xherdan Shaqiri, die ter hoogte van de penaltystip doeltreffend uithaalde: 1-1. De Spanjaarden raakten vervolgens in de verdrukking, maar men werd bevrijd door scheidsrechter Michael Oliver. In een poging de bal op eigen helft te veroveren van Gerard Moreno maakte Freuler een tackle met gestrekt been, waarna de dienstdoende arbiter een directe rode kaart trok.

Logischerwijs nam Spanje daarna het heft in handen en Zwitserland kwam onder hoge druk te staan. Toch slaagde de formatie van Enrique er niet in de overtalsituatie voor het einde van de reguliere speeltijd te verzilveren, waardoor een verlenging, mede door een uitstekend defensief optreden van Nico Elvedi en Manuel Akanji, onvermijdelijk was.

Direct vanaf het eerste fluitsignaal in de extra tijd ging Spanje dringend op zoek naar de gewenste voorsprong. Moreno kreeg meteen een reusachtige kans op de 1-2; de aanvaller van Villarreal slaagde er echter niet in een voorzet van Alba van dichtbij binnen te tikken. Laatstgenoemde beproefde twee minuten voor tijd zijn geluk met een afstandsschot maar zag Sommer op fraaie wijze redding brengen. De sluitpost keepte een uitstekende wedstrijd, want ook verwoede pogingen van onder meer Moreno en Dani Olmo werden op kundige wijze gepareerd.

In de tweede helft van de verlenging vervolgde Spanje de onvermoeibare aanvalsdrang. Het was echter absolute uitblinker Sommer die een Spaanse treffer veelvuldig in de weg stond. In totaal verrichte de sluitpost van Borussia Mönchengladbach een recordaantal van negen reddingen in een wedstrijd op dit EK. Opvallend genoeg werd Rodri een minuut voor tijd binnen de lijnen gebracht om als strafschoppennemer aan te sluiten. De middenvelder miste zijn pingel echter, evenals Sergio Busquets. Namens Zwitserland misten Fabian Schär, Akanji en Vargas. Uiteindelijk trok Spanje aan het langste eind na een penaltyreeks vol missers. Mikel Oyarzabal werkte de beslissende strafschop tegen de touwen.