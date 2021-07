Martínez hakt knoop door over Kevin De Bruyne en Eden Hazard

Vrijdag, 2 juli 2021 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:56

Kevin De Bruyne is fit genoeg bevonden om te starten tegen Italië. De dertigjarige spelmaker van België staat vrijdagavond in de basis in de kwartfinale van het EK. Dit in tegenstelling tot Eden Hazard, die met hamstringklachten moest afhaken en ook niet op de bank zit. Bij Italië was Giorgio Chiellini een twijfelgeval, maar de 36-jarige verdediger is er vanaf de aftrap bij. De wedstrijd begint om 21.00 uur in de Allianz Arena in München.

Ten opzichte van de gewonnen achtste finale tegen Portugal (1-0) wijzigt bondscoach Roberto Martínez de opstelling van België slechts op één plek. Hazard wordt links voorin vervangen door Jérémy Doku, en niet door Yannick Carrasco, zoals door sommige media werd verwacht. De Rode Duivels spelen in de gekende 3-4-3-formatie, met de ervaren verdedigers Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Toby Alderweireld voor doelman Thibaut Courtois.

Thomas Meunier en Thorgan Hazard bestrijken de rechter- en linkerflank, terwijl Axel Witsel en Youri Tielemans op het middenveld voor de balans moeten zorgen. Topscorer Romelu Lukaku wordt geflankeerd door De Bruyne en Doku. Dat is een tegenvaller voor Dries Mertens, die in de basis werd verwacht in het geval dat De Bruyne niet had kunnen spelen.

Aan de zijde van Italië trainden rechtsback Alessandro Florenzi en centrumverdediger Chiellini eerder deze week apart. Alleen Chiellini heeft het gehaald en komt in het elftal voor Francesco Acerbi. Ten opzichte van de gewonnen achtste finale tegen Oostenrijk (2-1 na verlenging) verandert de Italiaanse opstelling op nog een plek: rechts voorin komt Federico Chiesa in het elftal voor Domenico Berardi.

Doelman Gianluigi Donnarumma vindt met Leonardo Bonucci en Chiellini een uiterst ervaren centraal duo voor zich, terwijl Giovanni Di Lorenzo en Leonardo Spinazzola de backposities bezetten. Het middenveld blijft met Nicolò Barella, Jorginho en Marco Verratti onveranderd. Daardoor zit Manuel Locatelli opnieuw op de bank. Op links en in de spits blijven Lorenzo Insigne en Ciro Immobile verzekerd van hun plek.

Opstelling België: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Doku

Opstelling Italië: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne