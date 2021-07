Fenerbahçe presenteert oude bekende als nieuwe trainer

Vrijdag, 2 juli 2021 om 19:18 • Mart van Mourik

Vitor Pereira wordt de nieuwe trainer van Fenerbahçe, zo meldt de club vrijdagavond via de officiële kanalen. De Portugese oefenmeester stond tot en met december 2020 aan het roer bij het Chinese Shanghai Port en zat het afgelopen half jaar zonder club. Met Pereira trekt Fenerbahçe een oude bekende aan, daar de 52-jarige oefenmeester in het seizoen 2015/16 ook al trainer was bij Sari Kanaryalar. Vermoedelijk zet de keuzeheer zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2023, al is dat nog niet bevestigd.

Op de website van Fenerbahçe laat Pereira weten dat hij onder meer komt om zijn unfinished business te completeren. “Ik heb altijd passie en ambitie gevoeld bij Fenerbahçe. Er was echter meer tijd nodig om een stabiele structuur op te bouwen en het beoogde succes te behalen. Helaas had ik niet zoveel tijd als ik wilde”, doelt de kersverse trainer op zijn eerdere periode bij de club.

Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarim kalan hikaye mutlu bir sona kavusacak." pic.twitter.com/eK91xcL5Hr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2021

“Fenerbahçe was een onvoltooide liefde voor mij”, vervolgt Pereira. “Ik heb overwinningen en trofeeën gewonnen bij bijna elke club waar ik in mijn carrière ben geweest. Maar ik kon geen trofee winnen in Fenerbahçe. Dit is het moment om dit onvoltooide verhaal te bekronen met prijzen. Dan krijgt dit onvoltooide verhaal toch nog een happy end. Tijdens mijn ontmoeting met president Ali Koç duurde het niet lang om te realiseren dat onze visies elkaar niet veel ontlopen. Ik ben hem dankbaar dat hij mij deze kans heeft gegeven. De toekomstvisie van Fenerbahçe en zijn woorden maakten veel indruk op mij.”

“Ik heb het enthousiasme van onze fans in het stadion gemist. Ik hoop dat we volgend seizoen het langverwachte kampioenschap zullen pakken door zij aan zijn te staan”, besluit Pereira, die in totaal acht prijzen wist te pakken namens de clubs waarvoor hij werkte. In 2016 eindigde de trainer met Fenerbahçe op de tweede plek achter Besiktas en ook zijn avontuur in Saudi-Arabië leverde niet het gewenste resultaat op. Bij FC Porto, Olympiacos en Shanghai Port wist Pereira wel de landstitel te veroveren.