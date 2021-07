Cyril Ngonge ziet goed seizoen bij RKC beloond worden met stap hogerop

Vrijdag, 2 juli 2021 om 18:08 • Jeroen van Poppel

FC Groningen heeft zich versterkt met Cyril Ngonge, zo maakt de Trots van het Noorden officieel bekend. De 21-jarige aanvaller komt voor een onbekende transfersom over van RKC Waalwijk en heeft een contract ondertekend tot medio 2025. Ngonge wordt gezien als opvolger van Alessio Da Cruz, die terug is gekeerd naar Parma.

Ngonge speelde één seizoen voor RKC, dat hem vorig jaar overnam van Club Brugge. In Waalwijk was de Belgische vleugelspits goed voor 5 goals en 2 assists in 21 optredens. "Hij is een linksbenige aanvaller met veel snelheid en een goede passeerbeweging", reageert technisch directeur Mark Jan Fledderus van FC Groningen op de clubsite.

"Cyril maakt graag een actie en zoekt veelvuldig zijn directe tegenstander op, daarnaast heeft hij laten zien ook doelpunten te kunnen maken. Met Ngonge voegen we een speler met specifieke kwaliteiten toe aan onze selectie die ons aanvallend extra opties geeft. Cyril is Belgisch jeugdinternational en een speler met veel mogelijkheden om verder te groeien. Het is mooi dat hij deze groeikansen bij FC Groningen ziet en bij ons de volgende stap in zijn loopbaan wil zetten."

Ngonge komt uit de jeugdopleiding van Club Brugge, maar kwam bij de Belgische topclub slechts tot vijf duels in de hoofdmacht. In het seizoen 2019/20 kwam hij op huurbasis uit voor Jong PSV en daarna maakte hij de overstap naar RKC Waalwijk. Als clubtopscorer had hij een belangrijk aandeel in de vijftiende plek, waarmee RKC zich zonder play-offs wist te handhaven in de Eredivisie.